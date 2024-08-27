Опрос показал, сколько россиян хотя бы раз плакали на работе

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Каждый третий россиянин хотя бы раз проливал слезы на работе: чаще всего этим «страдают» представительницы прекрасного пола — работа вызывала эмоции грусти у 52% женщин и 7% мужчин, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob.
«Каждый третий россиянин признался, что хотя бы раз позволил себе слезы на работе: 15% — неоднократно и по разным причинам, 13% плакали только из-за профессиональных проблем (трудного проекта, сложных клиентов, непонимания с руководством, отношений в коллективе и прочего), а 5% — лишь из-за трудностей, связанных с личной жизнью», — подсчитали аналитики.
Среди тех, кому доводилось плакать на работе, — больше менеджеров по работе с клиентами, учителей и воспитателей, продавцов — работа с людьми всегда сопряжена с эмоциями. Однако большинство респондентов (58%) не позволяли себе плакать на работе.
Авторы опроса отмечают, что расплакаться на работе — это про женщин: хотя бы однажды доводилось плакать из-за работы каждой второй из них. «Сторонников сдержанного поведения в рабочем коллективе больше среди представителей сильного пола. Восемьдесят один процент мужчин никогда не плакал на работе, а среди женщин таких только 29%. Работа вызывала слезы у 52% женщин и 7% мужчин», — выяснили они.
Более терпимыми к слезам на работе оказались россияне до 34 лет. С увеличением возраста и размера зарплаты опрошенных среди них растет число тех, кто призывает владеть собой. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем реже они рассказывали о том, что им приходилось плакать на работе.
По мнению 42% россиян, плакать на работе недопустимо. Однако каждый пятый (22%) считает, что чувства могут захватить как женщин, так и мужчин. Каждый десятый респондент уверен: слезы простительны только женщинам.
Опрос проводился с 20 по 23 августа 2024 года среди экономически активного населения России, имеющего высшее образование. Размер выборки — 1600 респондентов, место проведения опроса — Россия, все округа, в 359 населенных пунктах.