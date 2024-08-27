Опрос показал, сколько россиян хотя бы раз плакали на работе

Более терпимыми к слезам на работе оказались россияне до 34 лет. С увеличением возраста и размера зарплаты опрошенных среди них растет число тех, кто призывает владеть собой. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем реже они рассказывали о том, что им приходилось плакать на работе.