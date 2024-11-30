Опрос показал, сколько россиян готовы застраховать своего питомца

«[Страховка для питомцев] работает аналогично страхованию для людей: в случае страхового события вы можете получить бесплатную ветеринарную помощь или компенсацию понесенных расходов по окончании лечения, что встречается чаще. Однако стоит отметить, что страхование животных в России еще не достигло широкой популярности, и вам, вероятно, придется выбирать из ограниченного числа программ. Хорошая новость заключается в том, что страхование домашних животных обычно не зависит от места проживания, что позволяет оформлять полисы в любой точке страны и получать помощь при необходимости», — добавила она.