Опрос показал, сколько россиян готовы застраховать своего питомца

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Лишь 13% россиян готовы застраховать своего питомца, при этом большинство из них готовы потратить на страховку больше 1 тыс. рублей в год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» и страховой компанией «Росгосстрах» ко Дню домашних животных.
Согласно опросу (есть в распоряжении ТАСС), 61% из тех, кто рассматривает страховку для питомца, готовы потратить на услугу не более 1 тыс. рублей в год. Еще 16% россиян отметили, что могут выделить до 3 тыс. рублей, 5% респондентов — до 5 тыс. рублей, 4% — до 10 тыс. рублей, а 14% готовы отдать больше 10 тыс. рублей.
Как показал опрос, у половины респондентов есть только один домашний питомец. У 19% опрошенных два питомца, более двух — у 21%. Еще 8% опрошенных россиян не заводили животных, а 9% — хотели бы завести.
При этом 53% владельцев животных отметили, что тратят на своих питомцев менее 2 тыс. рублей в месяц, 35% — тратят от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, 6% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Еще 6% россиян выделяют на питомцев из семейного бюджета более 10 тыс. рублей в месяц.
По словам менеджера страховых продуктов в «Сравни» Светланы Логиновой, в настоящее время средняя стоимость страховки для питомцев составляет 8,9 тыс. рублей в год в зависимости от страховой компании.
«[Страховка для питомцев] работает аналогично страхованию для людей: в случае страхового события вы можете получить бесплатную ветеринарную помощь или компенсацию понесенных расходов по окончании лечения, что встречается чаще. Однако стоит отметить, что страхование животных в России еще не достигло широкой популярности, и вам, вероятно, придется выбирать из ограниченного числа программ. Хорошая новость заключается в том, что страхование домашних животных обычно не зависит от места проживания, что позволяет оформлять полисы в любой точке страны и получать помощь при необходимости», — добавила она.
В опросе приняли участие 1,2 тыс. человек из крупных городов России.
День домашних животных
30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных — праздник, который напоминает об ответственности хозяев перед питомцами. Согласно данным опросов, самые популярные питомцы в России — беспородные кошки. На втором месте в рейтинге оказались беспородные и породистые собаки. Реже россияне заводят домашний скот, мелких грызунов и декоративных птиц.