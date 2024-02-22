Опрос показал, сколько часов в день могут посвятить себе россияне

У 39% респондентов остаётся на себя 3−4 часа, у 28% — 5−6, у 9% — 7−10, у 3% — 11−12. Есть и те, кто может уделять себе 12 часов в день, таких 3%.
У 23% жителей Москвы на себя остаётся 1−2 часа в день, у 33% — 3−4, у 31% — 5−6. У 8% есть на себя 7−10 часов, у 1% — 11−12, у 4% — свыше 12. Что касается Санкт-Петербурга, 16% его жителей имеют 1−2 свободных часа, 44% — 3−4, 31% — 5−6, 9% — 7−10, 3% — 11−12, 4% — свыше 12.
В Екатеринбурге и Свердловской области 1−2 часа времени могут себе посвятить 22%, 3−4 — 35%, 5−6 — 30%, 7−10 — 9%, более 12 — 4%.