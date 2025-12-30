Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа

Поддерживают работу Трампа 39% опрошенных, в то время как 56% сказали, что они ее не одобряют. При этом среди сторонников Демократической партии наблюдается соотношение 4% (поддерживают) к 95% (не поддерживают), а среди республиканцев — 88% к 10% соответственно. Среди избирателей, не относящих себя к сторонникам той или иной партии, одобряют деятельность президента 27%, а 63% не согласны с его курсом.