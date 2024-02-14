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Опрос показал, против каких служебных романов выступают россияне

Свыше половины (68%) россиян считают служебные романы нормой. При этом почти треть граждан встречают вторую половинку на работе или учёбе, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Источник: Freepik

«Подобные ситуации в нашем обществе сегодня воспринимаются скорее как норма (68%), впрочем, 10 лет назад мы относились к этому практически так же (2014 год — 64%). Ещё 20% считают, что романтические отношения между коллегами — это не очень хорошо, но с этим можно смириться (минус 6 п.п. к 2014 году)», — отмечает ВЦИОМ.

Согласно отчёту, ситуация меняется, когда речь идёт об отношениях между начальником и подчинённым. Каждый четвёртый опрошенный выступает против таких романов.

Рассказали россияне и об отношении к изменам: 51% респондентов назвали их неприемлемыми. Мириться с этим готов каждый третий участник исследования, а нормой похождения партнёра на стороне считают 8% опрошенных.

Также респонденты высказались по поводу возраста влюблённых. Так, среди 18−34-летних 60% россиян не против, если девушка значительно младше мужчины, а в группе тех, кому за 60, с таким мнением согласны лишь 37%. Как отмечает ВЦИОМ, на ответы в этом вопросе влияет регион проживания. Чем меньше его размер, тем чаще опрошенные не готовы мириться с непривычными проявлениями чувств. Жители крупных городов зачастую не обращают внимания на частную жизнь других.