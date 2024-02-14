Опрос показал, против каких служебных романов выступают россияне

Также респонденты высказались по поводу возраста влюблённых. Так, среди 18−34-летних 60% россиян не против, если девушка значительно младше мужчины, а в группе тех, кому за 60, с таким мнением согласны лишь 37%. Как отмечает ВЦИОМ, на ответы в этом вопросе влияет регион проживания. Чем меньше его размер, тем чаще опрошенные не готовы мириться с непривычными проявлениями чувств. Жители крупных городов зачастую не обращают внимания на частную жизнь других.