Опрос показал отношение россиян к профессии инженера

Каждый второй (50%) респондент ответил, что в России профессия инженера является престижной, 32% опрошенных придерживаются противоположного мнения, согласно результатам опроса ВЦИОМ.
Семь из десяти (69%) россиян отметили, что работа инженера — интересная, 62% считают, что инженеры сейчас востребованы на рынке труда, столько же (62%) думают, что учиться на инженера — престижно.
Почти половина (47%) опрошенных заявили, что хотели бы получить инженерную специальность, если бы сейчас выбирали профессию, 49% не хотели бы учиться на инженера.
По мнению 57% респондентов, необходимо сделать привлекательными размер и условия оплаты труда инженеров, чтобы повысить интерес молодежи к этой специальности, 34% сказали, что важно заниматься профориентацией молодежи и больше рассказывать об инженерных специальностях.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.