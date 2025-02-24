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Опрос показал отношение россиян к профессии инженера

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Половина (50%) опрошенных россиян считают престижной профессию инженера, 47% респондентов хотели бы сейчас получить инженерную специальность, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Каждый второй (50%) респондент ответил, что в России профессия инженера является престижной, 32% опрошенных придерживаются противоположного мнения, согласно результатам опроса ВЦИОМ.

Семь из десяти (69%) россиян отметили, что работа инженера — интересная, 62% считают, что инженеры сейчас востребованы на рынке труда, столько же (62%) думают, что учиться на инженера — престижно.

Почти половина (47%) опрошенных заявили, что хотели бы получить инженерную специальность, если бы сейчас выбирали профессию, 49% не хотели бы учиться на инженера.

По мнению 57% респондентов, необходимо сделать привлекательными размер и условия оплаты труда инженеров, чтобы повысить интерес молодежи к этой специальности, 34% сказали, что важно заниматься профориентацией молодежи и больше рассказывать об инженерных специальностях.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.