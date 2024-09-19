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Более половины россиян хотели бы запретить квадробинг

Редакция ВФокусе Mail провела исследование среди своих пользователей и выяснила, как они относятся к квадробингу, интересуются ли этим дети и стоит ли «запретить квадробинг» в России.

Александр Фролагин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Согласно результатам опроса, большинство респондентов (72%) знают, что такое квадробинг, 17% что-то слышали о таком увлечении, а 11% ничего про него не знают.

Примерно 7 из 10 респондентов относится отрицательно к подражанию животным: 48% относятся «определенно отрицательно», 21% — «скорее отрицательно». Доля тех, кто положительно относится к квадробингу, меньше: 9% относятся к такому движению «скорее положительно, чем отрицательно» и только 4% «определенно за» квадробинг. Каждый пятый (18%) затруднился с ответом или имеет смешанное мнение о квадробинге.

Среди всех участников опроса у 54% есть дети школьного или дошкольного возраста. Редакция ВФокусе Mail поинтересовалась у них, занимаются ли их дети квадробингом. Подавляющее большинство родителей (91%) заявили, что их дети не занимаются квадробингом, и только дети 7% респондентов (периодически или регулярно) интересуются таким занятием.

На вопрос о том, необходимо ли запретить практику квадробинга, 61% высказались в пользу запрета, 18% заявили, что дети имеют право заниматься квадробингом, а 15% затруднились с ответом или не смогли определиться.

По мнению некоторых респондентов, квадробинг — это один из видов спорта, а потому стоит позволить детям им заниматься. В то же время другие участники опроса полагают, что квадробинг может негативно сказаться на ментальном здоровье детей и не стоит разрешать детям подражать животным.

Исследование проводилось среди читателей проекта ВФокусе Mail 16—17 сентября. В опросе приняли участие 56 тысяч человек из 50 регионов России. 58% респондентов составили мужчины, 42% — женщины.