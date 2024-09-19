Более половины россиян хотели бы запретить квадробинг

Согласно результатам опроса, большинство респондентов (72%) знают, что такое квадробинг, 17% что-то слышали о таком увлечении, а 11% ничего про него не знают.
Примерно 7 из 10 респондентов относится отрицательно к подражанию животным: 48% относятся «определенно отрицательно», 21% — «скорее отрицательно». Доля тех, кто положительно относится к квадробингу, меньше: 9% относятся к такому движению «скорее положительно, чем отрицательно» и только 4% «определенно за» квадробинг. Каждый пятый (18%) затруднился с ответом или имеет смешанное мнение о квадробинге.
Среди всех участников опроса у 54% есть дети школьного или дошкольного возраста. Редакция ВФокусе Mail поинтересовалась у них, занимаются ли их дети квадробингом. Подавляющее большинство родителей (91%) заявили, что их дети не занимаются квадробингом, и только дети 7% респондентов (периодически или регулярно) интересуются таким занятием.
По мнению некоторых респондентов, квадробинг — это один из видов спорта, а потому стоит позволить детям им заниматься. В то же время другие участники опроса полагают, что квадробинг может негативно сказаться на ментальном здоровье детей и не стоит разрешать детям подражать животным.
Исследование проводилось среди читателей проекта ВФокусе Mail