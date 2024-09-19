Более половины россиян хотели бы запретить квадробинг

По мнению некоторых респондентов, квадробинг — это один из видов спорта, а потому стоит позволить детям им заниматься. В то же время другие участники опроса полагают, что квадробинг может негативно сказаться на ментальном здоровье детей и не стоит разрешать детям подражать животным.