Опрос показал, как россияне относятся к запрету электросамокатов в городах

Проблема поведения электросамокатчиков в общественном пространстве — не абстрактная тревога, а повседневный опыт большинства. Более половины респондентов (54,65%) заявили, что сталкиваются с неудобствами или угрозами со стороны водителей самокатов регулярно, а ещё около четверти — время от времени. Это означает, что для примерно восьми из десяти горожан самокатчики уже стали заметным раздражающим фактором, влияющим на чувство безопасности в городе. Редко испытывают неудобства только 12,83% опрошенных, а совсем не сталкивались с ними — 6,98%. Участниками ДТП с самокатами оказались менее 1%, но даже столь низкий процент указывает на присутствие не просто потенциальной, а реальной угрозы, особенно с учётом того, что далеко не все инциденты фиксируются официально.