Опрос показал, как россияне относятся к запрету электросамокатов в городах

По половому признаку распределение оказалось следующим: мужчины составляют около 61%, женщины — примерно 39%.
Географически опрос охватил множество регионов, при этом основная доля респондентов пришлась на Москву — 26,6%, вторым по численности стал Санкт-Петербург (9,5%).
Данный состав выборки позволяет получить достаточно репрезентативную картину отношения к электросамокатам среди разных возрастных групп и регионов страны, с акцентом на зрелую аудиторию.
Почти три четверти опрошенных (около 75%) высказались против их присутствия в городском пространстве, аргументируя это тем, что самокаты мешают пешеходам и создают аварийные ситуации. Подобный уровень недовольства говорит не просто о частных претензиях, а о сформировавшейся тенденции: значительная часть населения воспринимает электросамокаты не как технологичную альтернативу транспорту, а как источник хаоса и угрозы безопасности.
На этом фоне положительное отношение выразила лишь незначительная доля — чуть более 11% респондентов. Это говорит о том, что идея индивидуального, лёгкого и доступного средства передвижения пока не получила в обществе широкого признания, возможно, из-за отсутствия должной инфраструктуры, правил и культуры использования.
Ещё около 14% респондентов заняли выжидательно-нейтральную позицию, позволяющую предположить, что часть общества всё ещё формирует своё мнение в зависимости от того, как будут развиваться меры регулирования и адаптации самокатов в городах.
Таким образом, в общественном восприятии электросамокат по-прежнему остаётся скорее проблемой, чем решением. Без системных шагов по интеграции этого вида транспорта — создания специальных дорожек, парковок и введения чётких правил движения — недовольство жителей не исчезнет.
Электросамокаты, несмотря на свою стремительную экспансию в городское пространство, остаются средством передвижения для узкого круга пользователей. Абсолютное большинство опрошенных — более 82% — заявили, что никогда не пользовались электросамокатами, ни в аренду, ни в личном владении. Это однозначно указывает на то, что самокаты пока не стали частью повседневной транспортной культуры старшего поколения.
Причины могут быть различны: от высокого уровня недоверия к данному виду транспорта и опасений за безопасность до банального отсутствия необходимости или привычки передвигаться подобным образом.
Ещё 11% признались, что раньше пользовались самокатами, но в настоящее время отказались от этого. Такая цифра указывает на наличие фрустрации или неудовлетворённости опытом: вероятно, людей отпугнули технические сложности, низкое удобство в городской среде, финансовые издержки либо неудачные случаи, связанные с безопасностью.
Регулярно используют электросамокаты менее 2% опрошенных, а изредка (раз в неделю или реже) — около 4%. Это говорит о крайне ограниченном и эпизодическом характере использования, который вряд ли влияет на общее восприятие этих устройств как чего-то привычного и массового.
Электросамокаты, несмотря на заметное физическое присутствие на улицах, практически не интегрированы в повседневную практику старшего поколения горожан. Они воспринимаются скорее как чуждый, навязанный элемент городской среды, нежели как осознанный выбор и транспортная альтернатива, востребованная на практике.
Общественное мнение по вопросу возможного запрета электросамокатов в Москве в значительной степени склоняется в сторону поддержки таких мер. Почти 65% респондентов заявили, что полностью поддержали бы запрет, ещё 14% — «скорее поддержали бы», что в совокупности составляет почти 80%. Это свидетельствует о глубоком уровне недовольства среди горожан и воспринимаемой необходимости решительных действий. Против запрета выступили лишь около 12% опрошенных, включая тех, кто категорически не согласен. Почти 9% выразили равнодушие. Общая картина указывает на то, что идея полного отказа от электросамокатов, как ни парадоксально, получила бы в столице массовую поддержку, а сопротивление ей было бы минимальным.
Проблема поведения электросамокатчиков в общественном пространстве — не абстрактная тревога, а повседневный опыт большинства. Более половины респондентов (54,65%) заявили, что сталкиваются с неудобствами или угрозами со стороны водителей самокатов регулярно, а ещё около четверти — время от времени. Это означает, что для примерно восьми из десяти горожан самокатчики уже стали заметным раздражающим фактором, влияющим на чувство безопасности в городе. Редко испытывают неудобства только 12,83% опрошенных, а совсем не сталкивались с ними — 6,98%. Участниками ДТП с самокатами оказались менее 1%, но даже столь низкий процент указывает на присутствие не просто потенциальной, а реальной угрозы, особенно с учётом того, что далеко не все инциденты фиксируются официально.
Вопрос о восприятии угрозы подтвердил серьёзность общественного отношения к проблеме: почти 70% респондентов считают, что электросамокаты представляют собой одну из главных опасностей для пешеходов. Ещё более четверти признали проблему актуальной, но связывают её преимущественно с нарушениями правил. Лишь 5% уверены, что опасность преувеличена, а доля тех, кто вообще не задумывался об этом, статистически незначительна.
Негативное восприятие самокатов в общественном сознании базируется не на абстрактных страхах, а на реальном, часто повторяющемся опыте, который формирует массовый запрос на жёсткие меры регулирования или запрет.
Большинство опрошенных выступают за жёсткие меры в отношении электросамокатов. Более 58% поддерживают полный запрет, аналогичный введённому в Благовещенске. Это говорит о высоком уровне общественного напряжения и усталости от нерегулируемого присутствия самокатов в городской среде. Почти 20% респондентов высказались за частичный запрет — например, ограничение движения в центре города или на тротуарах. Примерно столько же (19,5%) готовы поддержать не запрет, а ужесточение правил использования — например, введение штрафов, ограничений скорости, обязательных прав
Таким образом, около 40% респондентов всё ещё рассматривают возможность сосуществования с этим видом транспорта при условии грамотного регулирования. И лишь 2,5% считают, что ничего менять не нужно. Это крайне незначительное меньшинство подчёркивает, насколько однозначным стало общественное мнение: самокатная тема больше не воспринимается как нейтральная или безобидная, и большинство граждан требует либо запрета, либо строгого контроля.
Большинство респондентов (почти 65%) считает, что вопрос регулирования электросамокатов должен решаться на федеральном уровне. Это говорит о высоком общественном запросе на системность и единообразие: жители не доверяют идее, что муниципалитеты смогут эффективно и последовательно управлять этой проблемой в одиночку. Люди ожидают чётких и универсальных правил, которые будут действовать по всей стране.
Тем не менее треть опрошенных (около 32%) выступает за локальный подход, предполагая, что ситуация с самокатами в разных городах может отличаться, и решения должны приниматься с учётом местных условий. Такой ответ отражает понимание региональной специфики — например, плотности пешеходных зон, туристической нагрузки или уровня инфраструктуры.
Незначительная доля затруднившихся с ответом 3,7% лишь подчёркивает, насколько чётко у большинства уже сформировалась позиция. В целом общественное мнение склоняется к тому, что хаотичное или неравномерное регулирование проблему не решит — необходима твёрдая и масштабная законодательная база.
Почти 60% респондентов заявили, что без проблем готовы отказаться от электросамокатов, если их запретят в их городе. Это подтверждает, что для большинства людей самокаты не являются незаменимым видом транспорта, а значит, запрет не вызовет широкого сопротивления или транспортного коллапса.
Около 31% указали, что вообще не пользуются самокатами, что ещё раз подчёркивает их маргинальное значение в транспортной системе. Лишь 5% опрошенных отметили, что именно мобильность самоката для них принципиальна, и ещё около 4% признали, что отказ возможен, но вызовет определённые неудобства.
В целом данные указывают на то, что самокатная инфраструктура не укоренилась в повседневной практике большинства, и её исчезновение не будет восприниматься как серьёзная потеря. Общество готово к ограничительным мерам, в том числе за счёт собственной адаптации.
Большинство опрошенных (около 75%) уверены, что запрет электросамокатов никак не повлиял бы на их передвижение по городу. Это подтверждает, что самокаты пока не стали для большинства горожан важным и регулярным транспортным средством. Около 15% респондентов отметили, что уже отказались от использования самокатов, и для них запрет не станет новостью или переменой. Незначительное влияние признали примерно 7,5% участников, а лишь около 3% заявили, что запрет серьёзно затруднит их передвижение.
В целом результаты показывают, что запрет электросамокатов затронет лишь небольшой сегмент пользователей, в то время как подавляющее большинство либо не пользуется ими, либо уже отказалось. Это усиливает общественное понимание, что ограничительные меры не повлекут значительных неудобств для большинства горожан.
Это отражает значительную обеспокоенность проблемами, связанными с самокатами, и ожидание улучшений после их ограничения. Около 9% считают, что запрет ухудшит ситуацию, поскольку снизится мобильность жителей, для которых электросамокат был удобным способом передвижения. Ещё 7,5% полагают, что ничего не изменится, а 4% затруднились с оценкой.
Таким образом, общественное мнение склоняется к тому, что плюсы безопасности и порядка перевесят возможные неудобства, связанные с ограничением мобильности. Это подчёркивает доминирующее желание горожан видеть более упорядоченное и безопасное пространство.
В целом, результаты исследования показывают явную тенденцию к негативному восприятию электросамокатов в городском пространстве. Большинство людей ощущают неудобства и даже угрозы, связанные с их использованием, и считают, что эта проблема реально влияет на безопасность пешеходов. Соответственно, большинство респондентов склоняются к поддержке жёстких мер — от частичных ограничений до полного запрета.
При этом значительная часть опрошенных выступает за унифицированное федеральное регулирование, считая, что разрозненные решения на уровне отдельных городов не смогут эффективно решить проблему. Важно отметить, что для большинства жителей электросамокаты не являются незаменимым видом транспорта, и они готовы отказаться от них без серьёзных затруднений.
Общественное мнение в целом настроено на улучшение городской среды, которое связывается именно с ограничением или запретом самокатов. Люди больше заботятся о безопасности и порядке, нежели о сохранении мобильности, которую этот вид транспорта мог бы им обеспечить. Это отражает зрелый и прагматичный подход к регулированию новых городских реалий.