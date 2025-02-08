Опрос показал готовность ведущих вузов перейти на новую систему образования

«Как только появилась возможность запустить пилотные программы большей продолжительности, мы сразу ей воспользовались, и вот уже три года у нас реализуются образовательные программы со сроком обучения 6 лет взамен 4-летних программ бакалавриата. Да, мы готовы к новой системе и очень ее ждем», — рассказали в МГТУ имени Баумана.
Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов, в свою очередь, отметил, что почти 90% выпускников бакалавриата МФТИ продолжают обучение по магистерским программам вуза.
«Это свидетельствует о том, что четырехлетнего образования недостаточно не только для продолжения карьеры в науке, но и в индустрии», — отметил ректор.
Он добавил, что в МФТИ серьезно обсуждается переход на основную пятилетнюю программу, которая будет дополняться однолетней или двухлетней магистратурой либо интегрированными программами.
«Дискуссии о необходимости трансформации системы высшего образования ведутся не один год и до сих пор актуальны, потому что потребность в изменениях действительно назрела», — заявила проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна.
По ее словам, нововведения поспособствуют большей ориентированности на запросы рынка труда, также появится глубокая интеграция с работодателями в процессе подготовки кадров.
«В (новом — ред.) дипломе будет указываться конкретная квалификация, отражающая область профессиональной деятельности. В результате развивающаяся экономика должна получить выпускников, которые сразу после окончания вуза готовы решать профессиональные задачи на рабочем месте, способны организовывать процессы, трудиться в команде, генерировать новые идеи», — заключила Весна.
Проректор Президентской академии (РАНХиГС) Владимир Колодкин рассказал о едином ядре в образовательных программах — это также предусмотрено в новой системе высшего образования.
«Мы прямо сейчас дорабатываем концепцию единых общеакадемических требований к фундаментальному содержанию всех образовательных программ и к компетентностному профилю выпускников — это наше понимание “ядра”, через которое мы хотим развивать идентичность всех выпускников академии», — сказал Колодкин.
По его словам, Президентская академия готова к модернизационным инициативам министерства в высшем образовании, вуз находится в стадии активной трансформации образовательной модели, начавшейся в сентябре 2024 года после более чем годовой подготовки.
«К ощутимому изменению стоимости или требований к поступлению это не должно привести», — заключил проректор РАНХиГС.
Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили РИА Новости, что российские университеты смогут переходить на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. К этому времени будет подготовлена соответствующая нормативная база.
В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).
В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.