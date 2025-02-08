Опрос показал готовность ведущих вузов перейти на новую систему образования

«Как только появилась возможность запустить пилотные программы большей продолжительности, мы сразу ей воспользовались, и вот уже три года у нас реализуются образовательные программы со сроком обучения 6 лет взамен 4-летних программ бакалавриата. Да, мы готовы к новой системе и очень ее ждем», — рассказали в МГТУ имени Баумана.