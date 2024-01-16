Опрос показал, что россияне предпочитают активный зимний отдых

Каждый человек воспринимает зиму по-разному. У одних она ассоциируется с детством и сказкой, а у других — с нехваткой солнечного света и унынием. Результаты опроса ВЦИОМ показали, насколько россияне любят этот сезон и чем они предпочитают заниматься в холодное время года.

Жители России в одинаковой степени видят в зиме и хорошее, и плохое (79% опрошенных назвали плюсы, 78% — минусы). На вопрос, что же так нравится в этом сезоне, больше четверти (35%) респондентов отметили пушистый снег, 13% сказали, что любят прохладу и свежесть, 11% нравится мороз и солнце. Поводом любить это время года также служит череда праздников, таких как Новый год и Рождество, и длинных выходных. Однако есть и обратная сторона медали.

Почти половина россиян рассказала, что в зиме им не нравятся различные явления природы, такие как мороз, метели, сильный ветер и холод. Обилие белого пушистого снега и наледи у 17% респондентов вызвали негодование, так как в связи с ними могут возникать аварии на объектах ЖКХ. Десятая часть опрошенных опасается повышенного травматизма зимой.

Но все же даже не сильные фанаты зимы любят ее в связи с тем, что можно заняться сезонными видами спорта. Так, почти половина (43%) россиян предпочитают активный отдых, включающий катание на лыжах, сноуборде, санках и коньках. Треть респондентов не разделяет любовь к такому времяпровождению и выбирают поездки в гости к друзьям и родственникам. Четверть опрошенных считают идеальным культурный досуг — походы в музеи, экскурсии, путешествия по историческим местам и посещение театров и выставок.

Однако в вопросе о предпочтительном виде отдыха нашлись и домоседы: 34% рассказали, что зимой стараются лишний раз не выходить на улицу.

И все же зимой стоит выходить на улицу и заниматься спортом. Врачи рассказали, чем полезен холод для организма.

Анна Морозова