Опрос: как россияне относятся к разводам

2025 год начался с парадоксального сдвига: за январь-февраль было заключено 101 130 браков, что на 13% больше, чем в тот же период 2024 года. Однако число разводов резко снизилось — 78 020 разводов, что на 28,5 тысячи меньше, чем годом ранее. Пока рано говорить, отражает ли это долгосрочную тенденцию, или же это временный сдвиг.