Опрос: как россияне относятся к разводам

Согласно данным Росстата, в 2023 году в стране было зарегистрировано около 946 тысяч браков и 684 тысячи разводов. Это означает, что примерно 72% от числа браков за тот же период в итоге распадаются. Этот показатель стал самым высоким за последние девять лет.
2024 год продемонстрировал дальнейшее снижение числа браков: зарегистрировано порядка 880 тысяч, что почти на 7% меньше, чем годом ранее. Число разводов снизилось незначительно — до 643−646 тысяч. Тем не менее соотношение между браками и разводами оставалось практически прежним: на 10 браков приходилось 7−8 разводов. Аналитики связывают этот тренд с изменением отношения к институту семьи, финансовыми трудностями, ростом бытовых конфликтов.
2025 год начался с парадоксального сдвига: за январь-февраль было заключено 101 130 браков, что на 13% больше, чем в тот же период 2024 года. Однако число разводов резко снизилось — 78 020 разводов, что на 28,5 тысячи меньше, чем годом ранее. Пока рано говорить, отражает ли это долгосрочную тенденцию, или же это временный сдвиг.
В условиях растущей нестабильности в семейной сфере в ряде регионов предпринимаются меры, направленные на снижение числа разводов. Так, в Москве в 2025 году был запущен пилотный проект по медиации для супругов, подающих на развод. Инициатива реализуется через МФЦ «Мои документы» и предполагает предоставление бесплатных консультаций медиаторов парам без несовершеннолетних детей. По мнению специалистов, такой подход способствует мирному разрешению конфликтов, позволяет сохранить взаимное уважение и — в ряде случаев — пересмотреть решение о разводе.
Снижение числа браков сопровождается ростом числа гражданских союзов, что также вносит искажения в официальную картину. При этом, по мнению социологов, россияне все чаще откладывают вступление в брак, особенно в крупных городах, а число повторных браков продолжает расти.
По словам экспертов, Россия в 2024 году вышла на третье место в мире по уровню разводов, уступая лишь США и Беларуси. Повышенный интерес к теме разводов отражается и в медиа: все чаще обсуждаются проблемы соотнесения личных и семейных ценностей, давления со стороны родственников, психологической незрелости.
Тем не менее отдельные регионы показывают устойчивую динамику в сторону укрепления института семьи. К примеру, на Северном Кавказе уровень разводов традиционно остается низким, а количество браков выше среднего по стране.
Таким образом, Россия стоит перед вызовом: как сохранить семью как ценность, не ограничивая при этом личную свободу. Очевидно, что только комплексная работа — от образовательных программ до экономических стимулов — может изменить сложившуюся статистику. Пока же большинство новых семей сталкиваются с тем, что устойчивость брака зависит не столько от формальности записи в загсе, сколько от зрелости и готовности к партнерству.