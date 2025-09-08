Опрос ВФокусе Mail: как изменились цены на продукты за последнее время

За последние семь лет базовая «продуктовая корзина» заметно подорожала: молоко, хлеб, сыр — те самые повседневные товары, по которым мы особенно остро чувствуем инфляцию. В 2018-м литр пастеризованного молока (2,5−3,2%) стоил в среднем около 51−52 ₽, к 2022-му в ряде регионов цены уже подбирались к 75−85 ₽ за литр, а летом 2025-го средняя всероссийская цена вплотную приблизилась к ~96 ₽/л. Хлеб пшеничный и ржаной в 2025-м держится в районе 105−132 ₽ за килограмм (по видам), тогда как в 2022-м средняя цена по стране была примерно ~85 ₽/кг. Цены на сыры (твердые и полутвердые) за это время тоже выросли: от «базового» диапазона 350−750 ₽/кг в конце 2010-х — к ~800−820 ₽/кг в 2022-м и около ~960−990 ₽/кг в середине 2025-го. Источники сходятся в главном: тренд на удорожание устойчивый, но разброс по регионам очень велик — от подобных «средних температур» до конкретных ценников в вашем магазине путь неблизкий.