Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) официально получила гражданство Российской Федерации. Заявление она подала еще в 2024 году. Для этого Лорак пришлось выехать за границу, где она восстановила украинский загранпаспорт, необходимый для оформления российского гражданства. Ее позиция по СВО достаточно спорная: она навещала бойцов ВСУ в госпитале.
— Хочет быть россиянкой — замечательно. Получила гражданство — замечательно. А пытать ее, как она к чему относится, я думаю, это неправильно. Она все-таки певица. Тем более она никак не была связана ни с какими высказываниями, ни с какими действиями, поступками. Просто поет и поет. Получением российского гражданства она уже свой выбор сделала, — считает композитор Юрий Лоза.
У некоторых вызвал вопрос сам факт выдачи российского паспорта украинской певице. Особенно проблема обострилась в связи с тем, что добровольцы из других стран не могут получить заветный документ. Среди них боец из Сербии Александр Йокич и потерявший руку и ногу гражданин Узбекистана Кирилл Загородников.
Ани Лорак получила гражданство РФ, а Кирилл Фёдоров, побывавший в латвийской тюрьме — нет. Добровольцы СВО, в свою очередь, по-прежнему остаются без паспортов.
Пока российское гражданство получают артисты со спорным прошлым, участники СВО — в том числе добровольцы и иностранцы, сражавшиеся под флагом России — годами ждут ответа от миграционных служб или получают отказы. Эта ситуация становится всё более острой на фоне громких историй последних месяцев.
Ани Лорак — новая гражданка России
Весной 2025 года стало известно, что украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) официально получила гражданство Российской Федерации. Заявление она подала ещё в 2024 году. По данным СМИ, Лорак для завершения процедуры выехала за границу (предположительно в Грузию или Армению), где восстановила украинский загранпаспорт, необходимый для оформления российского гражданства. Ее позиция по СВО достаточна спорная: она навещала бойцов ВСУ в госпитале. У части общественности её гражданство вызвало вопросы — особенно на фоне тех, кто рисковал жизнью ради страны, но до сих пор не получил паспорт.
Кирилл Фёдоров: после ареста в Латвии — домой, в Россию
Блогер Кирилл Фёдоров, известный по YouTube и Телеграмм-проектам «Война: История оружия», в 2022 году был задержан латвийскими спецслужбами. Поводом послужили его публичные высказывания, в которых он отстаивал пророссийскую точку зрения на историю и современную политику. Несколько месяцев он провёл в латвийской тюрьме.
После освобождения и переезда в Россию Фёдоров снял документальный фильм об этом опыте. Он рассказал, что латвийские власти обвиняли его в «угрозе национальной безопасности» за съёмки видео на исторические темы, связанные с армией и Второй мировой войной. Сейчас он живёт и работает в России, продолжая свою деятельность. Активно собирает донаты для нужд СВО, отчеты о собранных деньгах есть в его телеграмм-канале.
А что с теми, кто действительно рисковал жизнью?
На фоне громких кейсов артистов и блогеров всё больше вопросов вызывает положение тех, кто прошёл службу в зоне СВО — особенно среди иностранцев. Несмотря на обещания властей об упрощённой процедуре, многие ветераны получают отказ за отказом.
Вот лишь несколько реальных случаев:
· Александр Йокич — доброволец из Сербии, участвовал в боевых действиях на Донбассе, награждён, но получил уже четыре отказа в гражданстве РФ. После общественного резонанса он получил заветный паспорт.
· Кирилл Загородников (Узбекистан) — потерял руку и ногу, контракт с ЧВК «Редут» Ампутации получили в сентябре 2024 года. Подал на гражданство, но получил отказ, так как служил в ЧВК, а не по контракту Минобороны РФ. Его семье начали угрожать на родине из-за желания получить паспорт РФ.
· Состоявший в оперативно-боевом тактическом формировании (ОБТФ) «Каскад» Донецкой Народной Республики иностранный доброволец получил отказ для оформления российского гражданства. Уехать в свою страну он не может, так как окажется в тюрьме за наемничество.