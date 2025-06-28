Весной 2025 года стало известно, что украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) официально получила гражданство Российской Федерации. Заявление она подала ещё в 2024 году. По данным СМИ, Лорак для завершения процедуры выехала за границу (предположительно в Грузию или Армению), где восстановила украинский загранпаспорт, необходимый для оформления российского гражданства. Ее позиция по СВО достаточна спорная: она навещала бойцов ВСУ в госпитале. У части общественности её гражданство вызвало вопросы — особенно на фоне тех, кто рисковал жизнью ради страны, но до сих пор не получил паспорт.