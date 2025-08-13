Популярные темы
Опрос: как вы относитесь к российской вакцине от рака

Новый метод борьбы с раком разработали ученые «Сириуса». Он стимулирует иммунную систему человека бороться с онкологией. Этот метод лечения позволяет достичь уменьшения размера опухоли на 94% при раке кишечника. Ученые разработали примерно десять различных типов специальных молекул (мРНК-факторы), стимулирующих иммунитет организма. Их можно комбинировать для применения при разных видах рака. Пройдите опрос и расскажите, как вы относитесь к российской вакцине от рака.