Опрос: как вы относитесь к российской вакцине от рака

Новый метод борьбы с раком разработали ученые «Сириуса». Он стимулирует иммунную систему человека бороться с онкологией. Этот метод лечения позволяет достичь уменьшения размера опухоли на 94% при раке кишечника. Ученые разработали примерно десять различных типов специальных молекул (мРНК-факторы), стимулирующих иммунитет организма. Их можно комбинировать для применения при разных видах рака. Пройдите опрос и расскажите, как вы относитесь к российской вакцине от рака.