Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос: как россияне относятся к введению утильсбора за автомобили

Утилизационный сбор (утильсбор) — это обязательный взнос, взимаемый при ввозе автомобиля на территорию страны или при его производстве внутри неё. Цель сбора — покрыть затраты на утилизацию транспортных средств и снизить негативное влияние на окружающую среду. При покупке нового автомобиля у официального дилера в России сбор уже включён в стоимость, а при самостоятельном ввозе автомобиля оплату следует произвести отдельно. Пройдите опрос и расскажите, как вы относитесь к введению утильсбора в России.