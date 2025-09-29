Опрос: как россияне относятся к введению утильсбора за автомобили

Утилизационный сбор (утильсбор) — это обязательный взнос, взимаемый при ввозе автомобиля на территорию страны или при его производстве внутри неё. Цель сбора — покрыть затраты на утилизацию транспортных средств и снизить негативное влияние на окружающую среду. При покупке нового автомобиля у официального дилера в России сбор уже включён в стоимость, а при самостоятельном ввозе автомобиля оплату следует произвести отдельно. Пройдите опрос и расскажите, как вы относитесь к введению утильсбора в России.