Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос: как россияне относятся к поездкам в Китай без виз

Граждане России с 15 сентября получили новые возможности для путешествий в Китай благодаря введённому безвизовому режиму. Пройдите опрос от ВФокусе Mail и расскажите, задумались ли вы посетить эту страну из-за отмены виз или это никак не повлияло на ваши планы.

Источник: Tom Wang/CC0

Для жителей приграничных регионов это особенно удобно: поездка в соседние китайские города превращается в простую и доступную поездку выходного дня. В выигрыше и туристы, которые смогут чаще открывать для себя Пекин, Шанхай или древние города Поднебесной.

Не меньше плюсов и для бизнеса: участие в выставках и переговорах теперь стало проще, а значит, у малого и среднего предпринимательства появляются новые шансы выйти на китайский рынок.

Эксперты уверены: безвизовый режим увеличит турпоток в обе стороны и даст импульс развитию инфраструктуры. Для граждан России безвиз с Китаем означает больше свободы в поездках и расширение возможностей для отдыха и бизнеса.