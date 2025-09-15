Опрос: как россияне относятся к поездкам в Китай без виз

Для жителей приграничных регионов это особенно удобно: поездка в соседние китайские города превращается в простую и доступную поездку выходного дня. В выигрыше и туристы, которые смогут чаще открывать для себя Пекин, Шанхай или древние города Поднебесной.
Не меньше плюсов и для бизнеса: участие в выставках и переговорах теперь стало проще, а значит, у малого и среднего предпринимательства появляются новые шансы выйти на китайский рынок.
Эксперты уверены: безвизовый режим увеличит турпоток в обе стороны и даст импульс развитию инфраструктуры. Для граждан России безвиз с Китаем означает больше свободы в поездках и расширение возможностей для отдыха и бизнеса.