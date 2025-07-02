Опрос: как России реагировать на политику Азербайджана

С момента окончания Второй карабахской войны в ноябре 2020 года российско-азербайджанские отношения вступили в новый этап: равновесие между стратегическим партнерством стало пропадать и начали проявляться кризисные моменты.
В ноябре 2020 года произошло ЧП: азербайджанские силы сбили российский вертолет Ми‑24, сопровождавший колонну 102-й российской базы. Два летчика погибли. После этого Баку официально признал и извинился за инцидент, заявив о случайности, и предложил компенсацию. Москва оценила такую реакцию положительно. Однако о наказании виновных и каких-либо компенсациях больше не сообщалось.
В сентябре 2023 года вновь вспыхнул конфликт: во время азербайджанской операции в Нагорном Карабахе тогда был расстрелян автомобиль с российскими миротворцами. Погибли шесть военнослужащих, включая заместителя командующего, капитана I ранга Ивана Ковгана.
— Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела. Виновные будут наказаны, — сообщил Владимир Путин.
Российская сторона инициировала совместное расследование с Баку, а президент Алиев выразил официальные соболезнования и извинился перед Москвой. И снова виновные не понесли заслуженное наказание.
Дополнительно отношения осложняются геополитическим курсом Азербайджана. Баку публично поддерживает Украину, поставляя гуманитарную и, возможно, техническую помощь Киеву, что воспринимается в РФ как двойная игра.
— Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий, — это очень легко спрогнозировать. Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кроме того, прослеживается усиленное влияние Турции и Великобритании на внешнеполитическую позицию Азербайджана: Анкара активно участвует в оборонных проектах и курирует реформы в армии, Лондон — через инвестиции в энергетику и консультации, связанные с азербайджанским газовым сектором.
В конце июня — начале июля 2025 года ситуация приняла резко драматичный оборот. В Баку были задержаны восемь российских граждан, включая двух ведущих сотрудников «Sputnik‑Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова, по обвинению в «мошенничестве, незаконном предпринимательстве, легализации имущества». Эти действия трактуются как зеркальные в ответ на работу силовиков России, которые ранее задержали этническую ОПГ из Азербайджана на Урале.
Российская сторона уже выразила протест: требования доступа к своим гражданам были направлены через дипломатов, а Кремль через официальных лиц (включая пресс‑секретаря Дмитрия Пескова) назвал аресты журналистов «не соответствующими духу отношений между двумя странами».
С учетом публичности инцидента, а также давления на представителей СМИ эксперты и политики в России начали говорить о ситуации как о фактическом «захвате заложников» под прикрытием борьбы с преступностью.