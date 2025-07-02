Опрос: как России реагировать на политику Азербайджана

В конце июня — начале июля 2025 года ситуация приняла резко драматичный оборот. В Баку были задержаны восемь российских граждан, включая двух ведущих сотрудников «Sputnik‑Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова, по обвинению в «мошенничестве, незаконном предпринимательстве, легализации имущества». Эти действия трактуются как зеркальные в ответ на работу силовиков России, которые ранее задержали этническую ОПГ из Азербайджана на Урале.