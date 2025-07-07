Опрос: должны ли мигранты, получившие российское гражданство, первым делом отслужить в армии

По закону приезжие призывного возраста, получив российский паспорт, должны сразу встать на воинский учет. Такая норма прописана в статье 9 Федерального закона (от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ) «О воинской обязанности и военной службе». Там указано, что мужчинам, которые приняли российское гражданство, необходимо в течение 2-недельного срока со времени регистрации по месту жительства встать на воинский учет. Пройдите опрос и расскажите, должны ли мигранты, получившие российское гражданство, первым делом отслужить в армии?