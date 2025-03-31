Опрос: до какого возраста человека нужно относить к молодежи

— Поднятие до 40 лет потребует дополнительных серьезных вливаний. Нам надо доработать хороший инструментарий, связанный с категорией молодых людей от 25 до 35 лет. Это молодые семьи, это молодые специалисты. Здесь необходимо усовершенствовать меры поддержки, потому что мы хорошо работаем с категорией до 25 лет, но есть вопросы с работой с категорией после 25−35 лет, — отметил Киселев.