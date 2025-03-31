Опрос: до какого возраста человека нужно относить к молодежи

— Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек — до 45 лет, я так думаю, с учётом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60. Это будут всё молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды, — заявила в ноябре 2024 года Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
В мире возвратные рамки молодежи разнятся. Например, ООН считает молодыми людей от 15 до 24 лет, но отмечает, что общепринятого понятия нет и цифра может разниться. По странам границы тоже отличаются. В Японии это от рождения и до 30 лет. В Исландии от 6 до 25, а Германии от 14 до 26, приводит цифры Коммерсант.
Первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев рассказал ВФокусе Mail, что сегодня вопрос установления нового возраста для молодежи не обсуждается. Уже сейчас есть направления, по которым возможности расширены до 40 лет.
— Поднятие до 40 лет потребует дополнительных серьезных вливаний. Нам надо доработать хороший инструментарий, связанный с категорией молодых людей от 25 до 35 лет. Это молодые семьи, это молодые специалисты. Здесь необходимо усовершенствовать меры поддержки, потому что мы хорошо работаем с категорией до 25 лет, но есть вопросы с работой с категорией после 25−35 лет, — отметил Киселев.
Парламентарий заявил, что важно понимать не просто то, что мы душой всегда молоды, но и дальнейшие последствия.