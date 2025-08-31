Опрос: как россияне относятся к конкурсу «Интервидение-2025»

По замыслу организаторов, «Интервидение» должно стать не просто музыкальным фестивалем, а новой площадкой для культурного диалога, где артисты смогут заявить о своей национальной идентичности на мировой сцене. Россия рассчитывает, что проект будет развиваться как альтернатива «Евровидению» и привлечёт внимание к отечественной музыкальной индустрии.