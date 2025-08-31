Опрос: как россияне относятся к конкурсу «Интервидение-2025»

В сентябре Россия примет у себя первый международный музыкальный конкурс «Интервидение». Шоу пройдёт 20 сентября в московской Live Arena, где ожидают около 11 тысяч зрителей.
От России на сцену выйдет Shaman (Ярослав Дронов), уже представивший конкурсную композицию. Песня, написанная при участии Максима Фадеева, стала одной из главных премьер сезона и, по мнению критиков, способна претендовать на победу.
Организаторы заявили: участие в конкурсе подтвердили более двадцати государств. В числе наиболее заметных — США, Индия, ЮАР, Бразилия, Катар и Беларусь. Такое сочетание участников подчёркивает стремление конкурса объединить страны разных континентов и культурных традиций.
Победителя выберет международное жюри, в которое войдут представители разных стран. От России в его составе будет композитор Игорь Матвиенко. Послами конкурса назначены Дима Билан и Клава Кока. Победителю достанется не только почётный кубок, но и денежный приз в размере 30 миллионов рублей.
По замыслу организаторов, «Интервидение» должно стать не просто музыкальным фестивалем, а новой площадкой для культурного диалога, где артисты смогут заявить о своей национальной идентичности на мировой сцене. Россия рассчитывает, что проект будет развиваться как альтернатива «Евровидению» и привлечёт внимание к отечественной музыкальной индустрии.