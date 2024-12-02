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Опрос: Больше половины россиян используют ретроэлементы в новогоднем убранстве

Больше половины россиян планируют добавить ретро-элементы в новогоднее убранство своего дома. Об этом с «Вечерней Москвой» поделились эксперты интерьерной компании Mr.Doors, которые провели анонимный опрос среди лояльных клиентов по всей России..

Источник: РИА Новости

На вопрос «Какой декор вы планируете использовать в новогоднем убранстве жилья?» 56 процентов с уверенность заявили — «ретроэлементы».

Еще 44 процента ответили, что больше склоняются к «современным решениям». Помимо определенного выбора, у опрошенных была возможность поделиться своими мыслями в комментариях — один из них отметил, что «игрушки из детства всегда создают особенную, волшебную атмосферу». В исследовании приняли участие порядка 640 человек.

— Во-первых, ретродекор — это своего рода классика, которая актуальна всегда, каким бы ни был интерьер жилья. Во-вторых, мы отмечаем усиление тренда на персонализацию интерьеров. Это касается не только выбора декора, но и даже мебели под конкретные персональные запросы и ожидания. Убеждены, что стремление преобразить свой интерьер и добавить в него частичку себя сохранится и на ближайшие годы. Интерьеры будут отражать стиль жизни, интересы и вкус хозяев, — поделился пресс-секретарь интерьерной компании Mr.Doors Кирилл Герасимов.