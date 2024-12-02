Опрос: Больше половины россиян используют ретроэлементы в новогоднем убранстве

— Во-первых, ретродекор — это своего рода классика, которая актуальна всегда, каким бы ни был интерьер жилья. Во-вторых, мы отмечаем усиление тренда на персонализацию интерьеров. Это касается не только выбора декора, но и даже мебели под конкретные персональные запросы и ожидания. Убеждены, что стремление преобразить свой интерьер и добавить в него частичку себя сохранится и на ближайшие годы. Интерьеры будут отражать стиль жизни, интересы и вкус хозяев, — поделился пресс-секретарь интерьерной компании Mr.Doors Кирилл Герасимов.