Опрос: айтишники и рекламщики считают себя грамотнее других

Оказалось, что работники IT, торговли, маркетинга и рекламы чаще всего уверены в своей грамотности. Треть айтишников, 23% рекламщиков и 11% продажников рассказали, что отлично знают все правила грамматики и пунктуации. А 75% людей, которые трудятся в сфере FMCG (производство и продажа товаров повседневного спроса) отметили, что плохо знакомы с правилами русского языка.