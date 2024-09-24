Опрос: айтишники и рекламщики считают себя грамотнее других

Каждый год 24 сентября отмечается День пунктуации. В честь этой даты платформа Дзен и портал Грамота.ру провели опрос 1231 россиянина с целью узнать, в каких сферах работает больше всего грамотных людей и какие ошибки чаще всего они допускают. Результаты предоставил Дзен.
Оказалось, что работники IT, торговли, маркетинга и рекламы чаще всего уверены в своей грамотности. Треть айтишников, 23% рекламщиков и 11% продажников рассказали, что отлично знают все правила грамматики и пунктуации. А 75% людей, которые трудятся в сфере FMCG (производство и продажа товаров повседневного спроса) отметили, что плохо знакомы с правилами русского языка.
Чаще всего россияне ошибаются в написании слов, а именно добавляют в них лишние буквы, например, «дермантин», «учавствовать» и так далее. Их совершает треть опрошенных. 27% россиян ошибаются в согласовании прилагательного с существительным («новая тюль»).
Также россияне часто допускают ошибки в постановке ударений (20%), путаются в написании «тся/ться» и выбирают неверную форму глаголов («ехай» вместо «поезжай»).
Половина опрошенных россиян рассказала, что они ценит грамотную русскую речь, а треть заявила, что самая раздражающая ошибка — неверное использование местоимений («ихний», «евойный»). Также респонденты пожаловались, что им режет слух неправильная постановка ударений (27%) и неверные формы глаголов («ложить» вместо «класть»).
Также выяснилось, что россияне постоянно повышают уровень грамотности.
Еще треть опрошенных отметила, что читает материалы о русском языке, если им попадаются интересные материалы в СМИ или на контентных платформах. 22% россиян подписаны на тематических авторов, а еще треть целенаправленно не следит за такими публикациями.