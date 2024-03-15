Опрос: 51% россиян предпочитает отсыпаться в выходные

В 2024 году 15 марта отмечается Всемирный день сна. Накануне этой даты проекты VK Здоровье Mail.ru и ВФокусе Mail.ru выяснили, сколько и как спят россияне, что мешает им уснуть и в каком настроении они обычно просыпаются.
Норма соблюдается
Как показал опрос, 55% россиян соблюдают нормы и спят по 6−8 часов в сутки, а 1% респондентов проводят в постели более 10 часов, в то время как некоторые отдыхают ночью либо 4−6 часов, либо менее 4 часов (27% и 2% соответственно).
41% опрошенных пожаловались на то, что они не высыпаются за ночь, хотя чуть меньше россиян (35%) не испытывают такой проблемы. А 17% респондентам для полноценного отдыха необходимы выходные или отпуск.
Россияне рано встают
У 17% россиян день начинается уже с 5−6 часов утра. Почти треть (29%) просыпается в будни в 6−7 утра. Пятая часть респондентов встает с 7 до 8 утра, 12% — с 8 до 9. При этом 7% опрошенных просыпается с 9 до 10 утра. А 2% участников исследования могут позволить себе подъем позже 11:00.
Успеть до полуночи
24% россиян ответственно относятся к своему режиму сна и ложатся спать до 23:00. Четверть опрошенных старается уснуть до полуночи, а 17% — до часу ночи.
В ходе опроса нашлось 11% «жаворонков», которые предпочитают ложиться спать не позже 22:00. Другие же любят засиживаться до двух и трех часов ночи (10% и 5% соответственно), а 3% — самые настоящие «совы», так как начинают свой ночной отдых позже 03:00.
Также 8% россиян отметили, что ложатся спать в разное время.
Гаджеты и холодильник при ночном пробуждении
Оказалось, что 49% россиян регулярно просыпаются среди ночи, 34% сталкиваются с этим намного реже. Везунчиками оказались 17% респондентов, так как они не наблюдают у себя таких проблем.
При пробуждении ночью 62% россиян просто лежат в кровати и пытаются снова уснуть, а 11% достают телефон. Еще 6% населения решают не терять времени в таком случае — они сразу начинают чем-то заниматься. Так, 4% респондентов идут к холодильнику, 3% — открывают книгу. 14% указали другие сценарии в данной ситуации.
Сложность заснуть и проснуться
Трудности с засыпанием отметили 38% россиян, а 23% опрошенных рассказали, что им гораздо тяжелее просыпаться утром. 18% участников опроса не жалуются на такие проблемы, а 17% трудно заснуть вечером и проснуться утром.
При этом 43% участников с утра готовы радовать окружающих, так как просыпаются в хорошем настроении, а вот 27% россиянам в начале дня лучше не докучать, так как они находятся не в лучшем расположении духа.
Мысли и шум: что же мешает спать?
Оказалось, что 30% россиян о чем-то думают или тревожатся, поэтому не могут уснуть. 12% респондентов поглощены семейными делами, которые не дают уйти спать вовремя. 10% раздражает шум у соседей или на улице, а 19% не отходят ко сну из-за гаджетов или просмотра телевизора.
Ничего не мешает спать только 10% опрошенных.
Что говорят эксперты
Руководитель Центра сомнологии КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики высшей категории Сурненкова Татьяна Алексеевна объяснила, почему жители городов часто испытывают проблемы со сном:
Шум — одна из основных причин «городской бессонницы». Так, из-за оживленных улиц и железнодорожных путей возникают трудности как с засыпанием, так и со сном. Негативную роль играет и свет. Так, искусственное освещение — как внутри дома, так и снаружи — может увеличить проблемы со сном на 22%.
По словам специалиста, световое загрязнение не только сокращает продолжительность сна, но еще и может иметь серьезные последствия для здоровья, в том числе повышенный риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, психических расстройств и даже некоторых видов рака (например, молочной железы, простаты и толстой кишки).
Бессонницу из-за света и шума также называют экологической. Она может вызвать постоянную дневную сонливость, привести к излишней раздражительности и перепадам настроения. Со временем эти факторы увеличивают шансы возникновения трудностей с работоспособностью и депрессии.
Также Сурненкова связывает потерю сна с напряженным темпом жизни в городе и длительными поездками на работу, которые ограничивают время ночного отдыха.
Специалист настоятельно рекомендует ставить сон в приоритет и регулярно выполнять физические и расслабляющие упражнения, такие как йога и растяжка.