Опрос: 51% россиян предпочитает отсыпаться в выходные

У 17% россиян день начинается уже с 5−6 часов утра. Почти треть (29%) просыпается в будни в 6−7 утра. Пятая часть респондентов встает с 7 до 8 утра, 12% — с 8 до 9. При этом 7% опрошенных просыпается с 9 до 10 утра. А 2% участников исследования могут позволить себе подъем позже 11:00.