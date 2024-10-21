Согласно проекту, по русскому языку предлагается установить 42 балла как минимальный балл для сдачи экзамена, по математике — 39 баллов, по физике — 39 баллов, по обществознанию — 42 балла, по истории — 35 баллов, по информатике — 44 балла, по иностранному языку — 30 баллов, по литературе — 40 баллов, по биологии — 39 баллов, по географии — 40 баллов и по химии — 39 баллов. При сравнении с предыдущим 2024/2025 учебным годом, министерство предлагает в 2025/2026 учебном году увеличить проходной балл ЕГЭ по русскому языку на два балла: ранее он составлял 40 баллов, согласно приказу Минобрнауки РФ. Также Минпросвещения хочет понизить минимальный балл ЕГЭ по обществознанию с 45 баллов, который установлен в 2024/2025 учебном году, до 42 баллов.