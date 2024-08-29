Определены финалисты фотоконкурса «Лучший фотограф дикой природы»

В 2024 году престижный конкурс «Фотограф года дикой природы» отмечает свое 60-летие. В преддверии этого события музей естественной истории Лондона опубликовал шорт-лист из 13 лучших фотографий. На них — сонные тюлени, «танцующий» горностай и роковая встреча каймана с ягуаром.