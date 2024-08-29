Определены финалисты фотоконкурса «Лучший фотограф дикой природы»

В 2024 году престижный конкурс «Фотограф года дикой природы» отмечает свое 60-летие. В преддверии этого события музей естественной истории Лондона опубликовал шорт-лист из 13 лучших фотографий. На них — сонные тюлени, «танцующий» горностай и роковая встреча каймана с ягуаром.
Эти снимки отражают эволюцию конкурса на протяжении многих лет. Это отличная подборка, с помощью которой можно отметить знаменательный юбилей.
Согласно пресс-релизу, на 60-й конкурс поступило рекордное количество заявок — 59 228 участников из 117 стран всех возрастов и уровней отправили свои фотографии. Чтобы отобрать снимки для шорт-листа, жюри оценивало их по следующим критериям: творческий подход, оригинальность и техника.
Победители, а также обладатели наград «Grand title» и «Young grand title» будут объявлены 8 октября. Кроме того, отобранные 100 фотографий будут представлены на выставке в Лондонском музее естественной истории 11 октября.
Кстати, ВФокусе Mail собрал отдельный дайджест с галереями конкурсов за 2024 год в один материал. Увидеть больше уникальных фотоисторий можно по ссылке.