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Определены финалисты фотоконкурса «Лучший фотограф дикой природы»

Горностай, «танцующий» на снегу, и ягуар, наносящий смертельный укус: музей естественной истории назвал финалистов юбилейного фотоконкурса.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
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В 2024 году престижный конкурс «Фотограф года дикой природы» отмечает свое 60-летие. В преддверии этого события музей естественной истории Лондона опубликовал шорт-лист из 13 лучших фотографий. На них — сонные тюлени, «танцующий» горностай и роковая встреча каймана с ягуаром.

Эти снимки отражают эволюцию конкурса на протяжении многих лет. Это отличная подборка, с помощью которой можно отметить знаменательный юбилей.

Кэти Моран
председатель жюри

Согласно пресс-релизу, на 60-й конкурс поступило рекордное количество заявок — 59 228 участников из 117 стран всех возрастов и уровней отправили свои фотографии. Чтобы отобрать снимки для шорт-листа, жюри оценивало их по следующим критериям: творческий подход, оригинальность и техника.

Победители, а также обладатели наград «Grand title» и «Young grand title» будут объявлены 8 октября. Кроме того, отобранные 100 фотографий будут представлены на выставке в Лондонском музее естественной истории 11 октября.

Кстати, ВФокусе Mail собрал отдельный дайджест с галереями конкурсов за 2024 год в один материал. Увидеть больше уникальных фотоисторий можно по ссылке.