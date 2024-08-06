Определено происхождение лунной атмосферы

Лунная атмосфера, также известная как экзосфера, в основном состоит из атомов, подвергшихся «космическому выветриванию» — гипотетическому процессу, механизмы которого до сих пор были плохо изучены. В новой работе было показано, что доминирующим фактором являются удары метеоритов, происходящие в течение миллиардов лет.