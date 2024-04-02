Определена масса самых первых звезд во Вселенной

Предполагается, что на самых ранних стадиях существования Вселенной после Большого взрыва существовали только водород и гелий, а важнейшие элементы, поддерживающие жизнь, такие как углерод и кислород, еще не появились. Примерно 200 миллионов лет спустя начали формироваться первые звезды, известные как звезды Населения III. Они стали источником более тяжелых элементов через ядерное горение в своих ядрах, а потом взорвались в виде сверхновых, разбрасывая синтезированные атомы в межзвездное пространство.