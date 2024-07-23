Определен новый синдром, вызывающий потерю памяти

Эксперты клиники Мейо в США определили новые критерии для диагностики LANS — лимбически-преобладающего амнестического нейродегенеративного синдрома. Он влияет на лимбическую систему мозга, и его часто путают с болезнью Альцгеймера. При этом LANS прогрессирует медленнее и имеет более благоприятный прогноз. До недавнего времени его признаки можно было подтвердить только при исследовании мозга после смерти человека. Теперь состояние четко определено для врачей, работающих с пациентами с потерей памяти. Иными словами, диагностировать LANS можно будет при жизни больного.