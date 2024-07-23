Определен новый синдром, вызывающий потерю памяти

Эксперты клиники Мейо в США определили новые критерии для диагностики LANS — лимбически-преобладающего амнестического нейродегенеративного синдрома. Он влияет на лимбическую систему мозга, и его часто путают с болезнью Альцгеймера. При этом LANS прогрессирует медленнее и имеет более благоприятный прогноз. До недавнего времени его признаки можно было подтвердить только при исследовании мозга после смерти человека. Теперь состояние четко определено для врачей, работающих с пациентами с потерей памяти. Иными словами, диагностировать LANS можно будет при жизни больного.
Новые клинические критерии опубликованы в журнале Brain Communications. Это возраст, степень нарушения памяти, результаты сканирования мозга и наличие биомаркеров, указывающих на отложения белков. Эти критерии были разработаны на основе данных более чем 200 участников из баз Исследовательского центра болезни Альцгеймера клиники Мейо и других исследовательских программ.
Профессор Дэвид Т. Джонс, невролог клиники Мейо и ведущий автор исследования, рассказал, что иногда медики видят пациентов с симптомами, похожими на болезнь Альцгеймера, но мозговые изображения и биомаркеры ее не показывают. «Раньше не было конкретного медицинского диагноза для таких случаев, но теперь мы можем предложить пациентам ответы», — сказал он.
Профессор отметил, что новые критерии позволят врачам диагностировать LANS у пациентов, улучшая понимание вариантов лечения проблем с памятью. Также работа открывает новые возможности для дальнейших исследований и более эффективного управления этим видом когнитивного снижения.
Отметим, улучшить работу мозга можно с помощью определенного продукта. Ранее его назвали эксперты.
Айгуль Сабитова