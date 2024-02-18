«Оппенгеймер» и «Убийцы цветочной луны» победили в премии BAFTA

При этом «Оппенгеймер» победил в семи номинациях из 13, на которые претендовал. Так, он получил признание в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мерфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни — младший), «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа» и «Лучший монтаж».