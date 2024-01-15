«Оппенгеймер», «Барби», «Грызня». Кого наградили на Critics Choice Awards

В ночь на 15 января в Санта-Монике состоялась церемония вручения премии Critics Choice Awards.

Триумфатором стала драма «Оппенгеймер». Картина Кристофера Нолана завоевала сразу восемь статуэток, в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер второго плана» и «Лучший саундтрек». В этих же номинациях фильм одержал победу неделю назад на премии «Золотой глобус», но улучшил результат — восемь побед на Critics Choice Awards против пяти на «Золотом глобусе».

Лучшей актрисой стала Эмма Стоун за роль в фильме «Бедные-несчастные», а лучшим актером признали Пола Джаматти за работу в картине «Оставленные» Александра Пэйна. Самый кассовый фильм ушедшего года «Барби» забрала шесть наград, включая категории «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая оригинальная песня». К слову, реакция исполнителя роли Кена, актера Райана Гослинга, завирусилась в Сети.

Что касается телевизионной части лауреатов, в лидеры по числу побед выбились три проекта. «Медведь» и «Наследники» назвали лучшим комедийным и драматическим сериалом соответственно, отметили и исполнителей главных ролей в них — Джереми Аллена Уайта и Кирана Калкина. «Грызня» стал лучшим мини-сериалом, а Стивен Ян — лучшим актером этого формата.

81-летний актер Харрисон Форд получил почетную награду Critics Choice Awards — Achievement Award за прижизненные карьерные достижения. На мероприятии пришла поддержать его супруга, актриса Калиста Флокхарт. Актеры Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Брендан Фрейзер и Джон Хэмм тоже пришли на премию со своими половинками.

Что касается красной ковровой дорожки, она получилась пока что самой многочисленной и звездной с начала наградного сезона. Так, этим вечером на ней преобладали наряды черного и красного цветов, а также блестящие ткани. Эксперты WWD выделили по итогам премии главный модный тренд — банты. Этот элемент декора был замечен на нарядах Риз Уизерспун, Элизабет Дебики, Камилы Морроне, Калисты Флокхарт и других актрис.

Среди мужчин выделялся Чарльз Мелтон в горчичном бархатном костюме и Педро Паскаль, для которого бренд Zegna создал даже кастомный бандаж для травмированной руки.

Полный список победителей Critics Choice Awards

Лучший фильм: «Оппенгеймер» (Oppenheimer).

Лучший актер: Пол Джаматти («Оставленные»).

Лучшая актриса: Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

Лучший актер второго плана: Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»).

Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).

Лучший молодой актер/актриса: Доминик Сесса («Оставленные»).

Лучший актерский ансамбль: «Оппенгеймер».

Лучший режиссер: Кристофер Нолан («Оппенгеймер»).

Лучший оригинальный сценарий: «Барби» (Грета Гервиг, Ноа Баумбак).

Лучший адаптированный сценарий: «Американское чтиво» (Корд Джефферсон).

Лучшая операторская работа: «Оппенгеймер» (Хойте Ван Хойтема).

Лучший художник-постановщик: «Барби» (Сара Гринвуд, Кэти Спенсер).

Лучший монтаж: «Оппенгеймер» (Дженнифер Лэйм).

Лучший дизайн костюмов: «Барби» (Жаклин Дюрран).

Лучший грим и прически: «Барби».

Лучшие визуальные эффекты: «Оппенгеймер».

Лучшая комедия: «Барби».

Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: Паутина вселенных».

Лучший фильм на иностранном языке: «Анатомия падения».

Лучшая оригинальная песня: Iʼm Just Ken («Барби»).

Лучший саундтрек: «Оппенгеймер» (Людвиг Горанссон).

Лучший драматический сериал: «Наследники» (Succession).

Лучший актер драматического сериала: Киран Калкин («Наследники»).

Лучшая актриса драматического сериала: Сара Снук («Наследники»).

Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Билли Крудап («Утреннее шоу»).

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Элизабет Дебики («Корона»).

Лучший комедийный сериал: «Медведь» (The Bear).

Лучший актер комедийного сериала: Джереми Аллен Уайт («Медведь»).

Лучшая актриса комедийного сериала: Айо Эдебири («Медведь»).

Лучший мини-сериал: «Грызня» (Beef).

Лучший актер мини-сериала: Стивен Ян («Грызня»).

Лучшая актриса мини-сериала: Али Вонг («Грызня»).

Лучший анимационный сериал: «Скотт Пилигрим жмет на газ» (Scott Pilgrim Takes Off).