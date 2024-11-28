«Опоздаю» или «опаздаю»: как правильно пишется

Орфография — непростая наука. Сегодня мы подтянем знания тех, кто окончил школу давно и уже подзабыл правила русского языка. Точно узнаем, как правильно писать — «опоздаю» или «опаздаю», есть ли в этом случае проверочное слово, в каких выражениях еще часто допускаются ошибки, и дадим лайфхаки, чтобы повысить свою грамотность. А для этого прибегнем к помощи эксперта.
Как нужно писать по правилам русского языка: «опоздаю» или «опаздаю»
По правилам русского языка есть только одно верное написание этого слова — «опоздаю». Все другие варианты — ошибка.
«Опоздать» чрезвычайно часто вызывает недоумение даже у тех, кто готов похвастаться неплохим уровнем грамотности. Казалось бы, все просто: с начальной школы нам говорят о необходимости искать проверочное слово, где спорная гласная окажется под ударением. Но в нашем случае буква безударная, отсюда и сложности в написании.
Правило написания слова
Начнем с азов. «Опоздаю» — это глагол. Если разобрать его по составу, то слово состоит из:
приставки о-,
корня -позд-,
суффикса -а-,
окончания -е.
Согласно правилу русского языка безударная гласная в корне слова проверяется при помощи однокоренного слова, в котором эта буква будет стоять под ударением. Правильным проверочным словом будет «поздно» — следовательно, пишем букву О.
Но почему нельзя проверить слово с помощью такого же однокоренного «опаздывать»? Ведь в этом случае получается обратный результат: тогда нужно писать букву А.
Все очень просто. Слово «опоздаю» относится к глаголу совершенного вида — «опоздать», так как отвечает на вопрос «что сделать?». А «опаздывать» — глагол несовершенного вида, он отвечает на вопрос «что делать?».
Теперь внимание! Глаголы одного вида не проверяются однокоренными глаголами другого. Это запрещено по причине того, что в них часто происходит чередование гласных.
— Чередование гласных О/А перед глагольными суффиксами -ыва-/-ива- имеет чрезвычайно сложную природу и уходит корнями в глубокую древность, — объясняет преподаватель кафедры русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ», кандидат филологических наук Мария Голикова. — Однако для соблюдения современных орфографических норм нет необходимости погружаться в тонкости истории развития русского языка. Достаточно запомнить, что в глаголах с упомянутыми суффиксами корни могут «меняться», и гласная О здесь превращается в А. Такое чередование никак не влияет на значение корня, а сказывается лишь на его написании. Поэтому запоминаем правило: при подборе проверочного слова оставляем в стороне глаголы с суффиксами -ыва-/-ива-: одолжить — долг, а не одалживать, говорить — разговор, а не разговаривать.
Происхождение слова «опоздаю»
В современный русский язык дошли видоизмененные слова, которые когда-то употреблялись в общеславянском. Так случилось и со словом «опоздать».
— Чтобы разобраться в происхождении глагола «опоздать», стоит обратиться к истории появления слова «поздний», от которого он и образован, — рассказала Мария Голикова. — Этимологические словари достаточно единодушны в этом вопросе. Так, и в знаменитом словаре М. Фасмера, и в словаре Н. Шанского, В. Иванова, Т. Шанской отмечается, что слово «поздний» имеет очень давнюю природу: его корень восходит к индоевропейскому «pos». Судя по данным словарей А. Преображенского и П. Черных, он изначально выступал в качестве предлога. В пользу этой версии авторы приводят большое количество родственных слов не только из славянских языков, но и, например, из латыни. Так, знакомый латинский словообразовательный элемент «post» (сравните — постскриптум) тоже является дальним историческим родственником слова «поздний». Отмечается, что в древнерусском языке прилагательное имело также и значение, отличное от сегодняшнего, — «медленный».
Примеры употребления слова «опоздаю»
Слово «опоздаю» часто употребляется как в устной, так и письменной речи. Его используют, если речь идет о задержке, невозможности по какой-то причине прийти вовремя. Рассмотрим примеры его использования:
1. Она опоздала не только к началу первого действия, но и к антракту.
2. Борис поехал к месту встречи, никого не предупредив, поэтому, когда он опоздал, его не дождались.
3. При отсутствии часов каждый может опоздать на свидание.
4. Мы решили выдвигаться в путь, хотя наверняка уже опоздали на последний рейс.
5. Самолет опоздал на три часа.
Почему это слово часто пишут с ошибкой
Неправильное написание слов с безударной гласной — распространенное явление. Основная проблема в том, что люди зачастую подбирают неверное проверочное слово. Чтобы не ошибиться, надо смотреть, что за часть речи перед нами и какое правило русского языка на нее распространяется.
Советы эксперта
— Наверное, главный совет покажется максимально банальным: больше читать, — говорит Мария Голикова. — Причем важен не только сам процесс чтения, но и его качество: статьи в интернете или низкосортные художественные произведения не помогут повысить грамотность, а то и вовсе навредят.
Нельзя забывать и об изучении правил, но не механическом их зазубривании:
— Наш язык, как метко выразился Корней Чуковский, «живой как жизнь», а значит, сводить его к набору безликих указаний нельзя, — добавила эксперт. — Написание многих слов, расстановка знаков препинания, законы построения предложений связаны как с закономерностями, закрепленными в правилах, так и с разнообразными смысловыми оттенками речи.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Многие слова на слух воспринимаются одинаково, но пишутся по-разному. Часто при произношении проглатывается буква или, наоборот, слышится, когда ее нет. Поэтому в первую очередь нужно ориентироваться на происхождение слов и правила русского языка. А в некоторых случаях просто запоминать трудные слова.
— Существуют целые группы орфограмм, где люди часто допускают ошибки, — говорит Мария Голикова. — Таковы, например, сложности с выбором Н или НН, правописание предлогов в течение, в продолжение, написание приставок пре- и при-, особенно в случаях вроде «преемник» и «приемник», где выбор гласной напрямую связан со значением слова. Традиционно возникает путаница со словами «вообще» и «в общем» — смешивать их написание ни в коем случае нельзя.
Мария Голикова особенно отметила ошибки в написании и употреблении редких сложных слов, в том числе заимствованных:
— Если нет четкого понимания того, как и в каких ситуациях слово должно употребляться, лучше отказаться от его использования, заменив более простым синонимом, иначе смысл высказывания может преобразиться до неузнаваемости.
Давайте разберем несколько примеров слов, в которых может ненароком ошибиться даже самый грамотный человек:
Разберем слово по составу:
корень — дев-;
суффиксы — -ч- и -онк-;
окончание — -а.
Согласно правилу русского языка в ударных окончаниях после шипящих пишется буква О.
Слово «придти» относится к устаревшей форме. Сейчас принят один вариант написания — «прийти». Его никак не проверишь, надо просто запомнить.
3. Нравится или нравиться.
Перед нами два глагола, они выражают действие, но имеют свои нюансы. Например, предложение: «Он нравится женщинам». В этом случае глагол отвечает на вопрос «что делает?» В нем нет мягкого знака, значит, и в глаголе его тоже нет. А если мы скажем: «Ему доставляет удовольствие нравиться», то вопрос будет звучать «что делать?» с мягким знаком на конце. Следовательно, он также нужен и в глаголе.
4. Винегрет или венигрет.
При написании это слова часто путают местами буквы Е и И. Запомните, что слово происходит из названия острого соуса из масла и уксуса vinaigrette, и вы перестанете в нем ошибаться.
5. Дерматин или дермантин.
Часто в середину ставят совершенно не нужную букву Н. Слово происходит от латинского derma — кожа, так что никаких лишних букв здесь быть не должно.
Список источников
1. Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера.
2. Шанский Н., Иванов В., Шанская Т. Краткий этимологический словарь русского языка: пособие для учителя. 1971.
3. Черных П. Историко-этимологический словарь современного русского языка. 1999.
4. Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. 1910—1914.
Эксперт: Мария Голикова, преподаватель кафедры русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ», кандидат филологических наук