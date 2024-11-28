«Опоздаю» или «опаздаю»: как правильно пишется

— Чтобы разобраться в происхождении глагола «опоздать», стоит обратиться к истории появления слова «поздний», от которого он и образован, — рассказала Мария Голикова. — Этимологические словари достаточно единодушны в этом вопросе. Так, и в знаменитом словаре М. Фасмера, и в словаре Н. Шанского, В. Иванова, Т. Шанской отмечается, что слово «поздний» имеет очень давнюю природу: его корень восходит к индоевропейскому «pos». Судя по данным словарей А. Преображенского и П. Черных, он изначально выступал в качестве предлога. В пользу этой версии авторы приводят большое количество родственных слов не только из славянских языков, но и, например, из латыни. Так, знакомый латинский словообразовательный элемент «post» (сравните — постскриптум) тоже является дальним историческим родственником слова «поздний». Отмечается, что в древнерусском языке прилагательное имело также и значение, отличное от сегодняшнего, — «медленный».