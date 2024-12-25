Ополаскивать ли посуду перед тем, как ставить ее в посудомойку: мнение эксперта

Многие люди полагают, что предварительное ополаскивание посуды способствует ее лучшему очищению в посудомоечной машине. Однако эксперт рассказал New York Post, что на самом деле это может повредить устройство.
Ян Палмер-Смит, специалист по ремонту бытовой техники, объяснил, что большинство современных посудомоечных машин оснащены встроенными датчиками, которые определяют, сколько на посуде осталось загрязнений. Это помогает устройствам автоматически настроить продолжительность цикла и температуру воды.
В случае наличия такого датчика, если вы все же предварительно ополаскиваете посуду, неправильно выстраиваются настройки, из-за чего нарушается полный цикл работы посудомоечной машины. Со временем это может привести к снижению чувствительности датчика или эффективности циклов.
По словам специалиста, чтобы понять, есть ли у вашего устройства такой датчик, нужно ознакомиться с руководством по эксплуатации.
Если же разобраться с инструкцией самостоятельно не получится, эксперты уверяют, что ополаскивать предварительно посуду не нужно, за вас это сделает посудомоечная машина и моющие средства.
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