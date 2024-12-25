Ополаскивать ли посуду перед тем, как ставить ее в посудомойку: мнение эксперта

В случае наличия такого датчика, если вы все же предварительно ополаскиваете посуду, неправильно выстраиваются настройки, из-за чего нарушается полный цикл работы посудомоечной машины. Со временем это может привести к снижению чувствительности датчика или эффективности циклов.