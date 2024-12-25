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Ополаскивать ли посуду перед тем, как ставить ее в посудомойку: мнение эксперта

Поможет ли это лучше очистить посуду или приведет к нарушениям работы бытовой техники, вот в чем вопрос.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Многие люди полагают, что предварительное ополаскивание посуды способствует ее лучшему очищению в посудомоечной машине. Однако эксперт рассказал New York Post, что на самом деле это может повредить устройство.

Ян Палмер-Смит, специалист по ремонту бытовой техники, объяснил, что большинство современных посудомоечных машин оснащены встроенными датчиками, которые определяют, сколько на посуде осталось загрязнений. Это помогает устройствам автоматически настроить продолжительность цикла и температуру воды.

В случае наличия такого датчика, если вы все же предварительно ополаскиваете посуду, неправильно выстраиваются настройки, из-за чего нарушается полный цикл работы посудомоечной машины. Со временем это может привести к снижению чувствительности датчика или эффективности циклов.

По словам специалиста, чтобы понять, есть ли у вашего устройства такой датчик, нужно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Если увидите термины вроде «цикл автоматического определения» или «интеллектуальная сенсорная технология» — ответ положительный.

Если же разобраться с инструкцией самостоятельно не получится, эксперты уверяют, что ополаскивать предварительно посуду не нужно, за вас это сделает посудомоечная машина и моющие средства.

Ранее рассказывали, можно ли мыть овощи и фрукты в посудомоечной машине.