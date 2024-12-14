Оплатят ли больничный, если заболел на новогодних праздниках

Вопрос об оплате больничного в этот период возникает, поскольку дни новогодних каникул официально считаются нерабочими праздничными днями, а значит, работник ничего не потеряет, если полечится дома. Однако по закону если человек официально трудоустроен, то выплата по нетрудоспособности ему положена независимо от того, должен ли он работать в конкретный день или нет.
Можно ли получить выплату по больничному, если заболел на праздниках?
Да, в такой ситуации можно получить пособие. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
Кроме того, нерабочие праздничные дни не включены в перечень периодов, за который пособие по временной нетрудоспособности не назначается. Закрытый список таких периодов закреплен в ст. 9 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
В каком размере оплатят больничный, если заболел на новогодних праздниках?
Размер пособия по временной нетрудоспособности не зависит от того, в какой день заболел сотрудник. На сумму влияет страховой стаж и средний размер заработной платы:
- 100% выплатят, если стаж более 8 лет;
- 80% — если от 5 до 8 лет;
- 60% — если менее 5 лет;
в пределах МРОТ — если стаж меньше полугода (по состоянию на 2024 год, МРОТ составляет 19 242 ₽, в 2025 году составит 22 440 ₽).