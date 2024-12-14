Оплатят ли больничный, если заболел на новогодних праздниках

Да, в такой ситуации можно получить пособие. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.09.2021 г. N 1540, при расчете пособия по временной нетрудоспособности необходимо учитываться и те календарные дни, которые относятся к нерабочим праздничным. Январские праздники с 1 по 8 января входят в число таких дней (ст. 112 ТК РФ). Фонд социального страхования в 2017 году разъяснял, что больничный лист может быть выдан в выходной день, а оплатить нахождение на больничном нужно за весь период, включая праздники.