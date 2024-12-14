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Оплатят ли больничный, если заболел на новогодних праздниках

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Спорт-Экспресс

Вопрос об оплате больничного в этот период возникает, поскольку дни новогодних каникул официально считаются нерабочими праздничными днями, а значит, работник ничего не потеряет, если полечится дома. Однако по закону если человек официально трудоустроен, то выплата по нетрудоспособности ему положена независимо от того, должен ли он работать в конкретный день или нет.

Можно ли получить выплату по больничному, если заболел на праздниках?

Да, в такой ситуации можно получить пособие. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.09.2021 г. N 1540, при расчете пособия по временной нетрудоспособности необходимо учитываться и те календарные дни, которые относятся к нерабочим праздничным. Январские праздники с 1 по 8 января входят в число таких дней (ст. 112 ТК РФ). Фонд социального страхования в 2017 году разъяснял, что больничный лист может быть выдан в выходной день, а оплатить нахождение на больничном нужно за весь период, включая праздники.

Кроме того, нерабочие праздничные дни не включены в перечень периодов, за который пособие по временной нетрудоспособности не назначается. Закрытый список таких периодов закреплен в ст. 9 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

В каком размере оплатят больничный, если заболел на новогодних праздниках?

Размер пособия по временной нетрудоспособности не зависит от того, в какой день заболел сотрудник. На сумму влияет страховой стаж и средний размер заработной платы:

  • 100% выплатят, если стаж более 8 лет;
  • 80% — если от 5 до 8 лет;
  • 60% — если менее 5 лет;

в пределах МРОТ — если стаж меньше полугода (по состоянию на 2024 год, МРОТ составляет 19 242 ₽, в 2025 году составит 22 440 ₽).