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Описаны роли, которые вынужденно играют дети в семье родителей-нарциссов

«Золотой ребенок», «козел отпущения» и «потерянное дитя» — какая из них досталась вам?

Источник: Freepik

Нарциссы в своей семье обычно отводят себе главную роль, а остальным родственникам достаются второстепенные. Чаще всего этот семейный «кастинг» выглядит так: жена или муж главного персонажа подтверждают его или ее право на власть и контроль, а дети как-то сами собой распределяются по трем основным ролям — «золотой ребенок», «козел отпущения» и «потерянное дитя». То есть одного ребенка любят, другого травят и унижают, а третьего просто игнорируют.

Каждая из этих ролей необходима для того, чтобы дисфункциональная семейная система находилась в балансе и позволяла нарциссу царить.

Что касается детей, то их роли закреплены за ними не навсегда и могут меняться в зависимости от желаний и потребностей родителя-нарцисса. Например, в какой-то момент нелюбимый «козел отпущения» вдруг может поменяться ролями с «золотым ребенком», и наоборот. Все это приводит к разрушению отношений между братьями и сестрами, и негативные последствия таких ролевых игр могут длиться всю жизнь — казалось бы, самые близкие люди вместо того, чтобы помогать и поддерживать, остаются чужими, а иногда и враждебными друг другу.

Какие роли играют дети у родителей-нарциссов

Давайте немного подробнее расскажем о каждой из детских ролей в нарциссической семье.

1. «Козел отпущения»

Ребенок, которому досталась роль жертвы, терпит унижения и издевательства со стороны родителя-нарцисса, братьев и сестер, он чувствует, что его почему-то не любят, и ощущает себя в семье «белой вороной». Часто «козлами отпущения» становятся бунтари.

Дети, которые способны критически мыслить и независимо себя вести, которые сопротивляются контролю родителя-нарцисса и нарушают установленные им правила.

В случае, если «козел отпущения» оказался сильной личностью, его не удается сломать и, став взрослым, он будет способен преодолеть последствия тяжелого детства. В ином случае, если в роли жертвы оказалась слабая личность, она несет на себе бремя вины, стыда, неуверенности в себе, низкой самооценки всю последующую жизнь.

2. «Золотой ребенок»

Находиться в этой роли далеко не так здорово, как может показаться. Если на «козла отпущения» родитель-нарцисс проецирует свои негативные эмоции, то «золотой ребенок» — это его идеальный образ.

Из-за этого любимчику родители уделяют слишком много внимания и восхищения, и ему трудно сепарироваться, осознать свое «я» и понять, кто он на самом деле.

Нарциссический родитель обычно довлеет над своим любимчиком, устанавливает с ним особые, близкие и доверительные отношения, но для этого есть одно непременное условие — интересы ребенка должны совпадать с родительскими интересами. Поэтому, чтобы сохранить родительскую любовь, «золотому ребенку» приходится, к примеру, ходить с папой на футбольные матчи, даже если его футбол совершенно не интересует.

Последствия такой роли во взрослой жизни могут быть разными. Кто-то из «золотых детей» сам вырастает нарциссом. Кто-то выходит в реальный мир, ожидая такого же восхищения и поклонения, как это было в семье, и бывает жестоко разочарован. Кто-то мучается от чувства вины, поскольку понимает, что ситуация в семье была несправедливой по отношению к другим детям. Возможно, самое негативное последствие «золотого детства» — перфекционизм, то есть постоянная внутренняя потребность соответствовать некому недостижимому идеалу, навязанному родителем-нарциссом.

3. «Потерянное дитя»

Если вас постоянно игнорируют, вами пренебрегают, вас как будто не существует для родных, это тяжелое, болезненное бремя, последствия которого ощущаются всю жизнь.

Став взрослым, вы любой ценой избегаете конфликтов, стараетесь слиться с пейзажем, не привлекать к себе внимания, ни хорошего, ни плохого.

Вы хотите оставаться невидимкой — это ваш защитный механизм, который позволил вам выжить в нарциссической семье. Вы еще в детстве утратили контакт со своими чувствами и желаниями, не понимаете, кто вы и чего хотите. Всему этому придется учиться заново.

Замкнутые в себе «потерянные дети», выросшие в нарциссических семьях, часто находят себя в творчестве, становятся художниками, писателями, музыкантами.

Что происходит с единственным ребенком в такой семье

Если ребенок в нарциссической семье только один, то ему уготованы все эти роли попеременно, в зависимости от настроений и потребностей родителя-нарцисса. Его то превозносят и ставят на пьедестал, то обвиняют и унижают, то не замечают. Такие непредсказуемые эмоциональные «горки» и «качели» сбивают с толку, выбивают почву из-под ног, заставляют все время быть настороже и накладывают тяжелый отпечаток на личность ребенка.