Описаны роли, которые вынужденно играют дети в семье родителей-нарциссов

Что касается детей, то их роли закреплены за ними не навсегда и могут меняться в зависимости от желаний и потребностей родителя-нарцисса. Например, в какой-то момент нелюбимый «козел отпущения» вдруг может поменяться ролями с «золотым ребенком», и наоборот. Все это приводит к разрушению отношений между братьями и сестрами, и негативные последствия таких ролевых игр могут длиться всю жизнь — казалось бы, самые близкие люди вместо того, чтобы помогать и поддерживать, остаются чужими, а иногда и враждебными друг другу.