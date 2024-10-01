Описаны роли, которые вынужденно играют дети в семье родителей-нарциссов

Нарциссы в своей семье обычно отводят себе главную роль, а остальным родственникам достаются второстепенные. Чаще всего этот семейный «кастинг» выглядит так: жена или муж главного персонажа подтверждают его или ее право на власть и контроль, а дети как-то сами собой распределяются по трем основным ролям — «золотой ребенок», «козел отпущения» и «потерянное дитя». То есть одного ребенка любят, другого травят и унижают, а третьего просто игнорируют.
Каждая из этих ролей необходима для того, чтобы дисфункциональная семейная система находилась в балансе и позволяла нарциссу царить.
Что касается детей, то их роли закреплены за ними не навсегда и могут меняться в зависимости от желаний и потребностей родителя-нарцисса. Например, в какой-то момент нелюбимый «козел отпущения» вдруг может поменяться ролями с «золотым ребенком», и наоборот. Все это приводит к разрушению отношений между братьями и сестрами, и негативные последствия таких ролевых игр могут длиться всю жизнь — казалось бы, самые близкие люди вместо того, чтобы помогать и поддерживать, остаются чужими, а иногда и враждебными друг другу.
Какие роли играют дети у родителей-нарциссов
Давайте немного подробнее расскажем о каждой из детских ролей в нарциссической семье.
1. «Козел отпущения»
Ребенок, которому досталась роль жертвы, терпит унижения и издевательства со стороны родителя-нарцисса, братьев и сестер, он чувствует, что его почему-то не любят, и ощущает себя в семье «белой вороной». Часто «козлами отпущения» становятся бунтари.
В случае, если «козел отпущения» оказался сильной личностью, его не удается сломать и, став взрослым, он будет способен преодолеть последствия тяжелого детства. В ином случае, если в роли жертвы оказалась слабая личность, она несет на себе бремя вины, стыда, неуверенности в себе, низкой самооценки всю последующую жизнь.
2. «Золотой ребенок»
Находиться в этой роли далеко не так здорово, как может показаться. Если на «козла отпущения» родитель-нарцисс проецирует свои негативные эмоции, то «золотой ребенок» — это его идеальный образ.
Из-за этого любимчику родители уделяют слишком много внимания и восхищения, и ему трудно сепарироваться, осознать свое «я» и понять, кто он на самом деле.
Нарциссический родитель обычно довлеет над своим любимчиком, устанавливает с ним особые, близкие и доверительные отношения, но для этого есть одно непременное условие — интересы ребенка должны совпадать с родительскими интересами. Поэтому, чтобы сохранить родительскую любовь, «золотому ребенку» приходится, к примеру, ходить с папой на футбольные матчи, даже если его футбол совершенно не интересует.
Последствия такой роли во взрослой жизни могут быть разными. Кто-то из «золотых детей» сам вырастает нарциссом. Кто-то выходит в реальный мир, ожидая такого же восхищения и поклонения, как это было в семье, и бывает жестоко разочарован. Кто-то мучается от чувства вины, поскольку понимает, что ситуация в семье была несправедливой по отношению к другим детям. Возможно, самое негативное последствие «золотого детства» — перфекционизм, то есть постоянная внутренняя потребность соответствовать некому недостижимому идеалу, навязанному родителем-нарциссом.
3. «Потерянное дитя»
Если вас постоянно игнорируют, вами пренебрегают, вас как будто не существует для родных, это тяжелое, болезненное бремя, последствия которого ощущаются всю жизнь.
Вы хотите оставаться невидимкой — это ваш защитный механизм, который позволил вам выжить в нарциссической семье. Вы еще в детстве утратили контакт со своими чувствами и желаниями, не понимаете, кто вы и чего хотите. Всему этому придется учиться заново.
Замкнутые в себе «потерянные дети», выросшие в нарциссических семьях, часто находят себя в творчестве, становятся художниками, писателями, музыкантами.
Что происходит с единственным ребенком в такой семье
Если ребенок в нарциссической семье только один, то ему уготованы все эти роли попеременно, в зависимости от настроений и потребностей родителя-нарцисса. Его то превозносят и ставят на пьедестал, то обвиняют и унижают, то не замечают. Такие непредсказуемые эмоциональные «горки» и «качели» сбивают с толку, выбивают почву из-под ног, заставляют все время быть настороже и накладывают тяжелый отпечаток на личность ребенка.