Описана вымершая двуходка, достигавшая 90 сантиметров в длину

Международная группа палеонтологов описала в Zoological Journal of the Linnean Society новый род и вид трогонофидных амфисбен (червеобразных ящериц или двуходок) на основе ископаемых образцов, найденных в Тунисе.
Terastiodontosaurus marcelosanchezi обитали на территории современной Африки в эпоху эоцена, около 47 миллионов лет тому назад. Несколько экземпляров Terastiodontosaurus marcelosanchezi были найдены во время раскопок в национальном парке Джебель-Шамби на западе Туниса.
Вымершие двуходки были самыми крупными амфисбенами, когда-либо жившими на Земле, их длина превышала 90 сантиметров, пришли к выводу ученые. Для сравнения, максимальная длина самого крупного представителя современных амфисбен, Amphisbaena alba, составляет 81 сантиметр.
Практически все современные амфисбены представляют собой роющих животных, которые лишь изредка появляются на поверхности, за пределами своей подземной среды обитания. Однако некоторые особенности строения Terastiodontosaurus marcelosanchezi, в первую очередь экстремальные размеры этого вида, заставляют предположить, что древние двуходки, скорее всего, обитали на поверхности почвы.
Двуходки или амфисбены — чешуйчатые пресмыкающиеся, название которых отражает их уникальную способность с одинаковой легкостью передвигаться по вырытым в земле ходам как вперед, так и назад. Делают они это за счет кольцевидных складок кожи, покрывающих их червеобразное тело.