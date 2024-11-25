Описана вымершая двуходка, достигавшая 90 сантиметров в длину

Двуходки или амфисбены — чешуйчатые пресмыкающиеся, название которых отражает их уникальную способность с одинаковой легкостью передвигаться по вырытым в земле ходам как вперед, так и назад. Делают они это за счет кольцевидных складок кожи, покрывающих их червеобразное тело.