Описана связь красок для волос с онкологическими заболеваниями

Прежде всего, по его словам, в состав ряда красок входят компоненты, способные вызывать аллергические реакции и раздражение кожи головы. К таким, как объяснил Дорохов, относится аммиак, встречающийся в перманентных красках — он также может вызывать раздражение дыхательных путей и провоцировать сухость кожи.