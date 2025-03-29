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Описана связь красок для волос с онкологическими заболеваниями

Некоторые краски для волос могут являться канцерогенными и провоцировать развитие онкологических заболеваний, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Он указал, что ряд веществ, отвечающих за стойкость цвета, могут обладать канцерогенным действием.

Источник: Freepik

«На рынке все еще можно встретить продукты, содержащие потенциально опасные вещества. Существует также риск развития некоторых видов рака, связанных с длительным использованием некоторых типов красок. Необходимо внимательно подходить к выбору этих средств и изучать их состав», — сказал химик.

Прежде всего, по его словам, в состав ряда красок входят компоненты, способные вызывать аллергические реакции и раздражение кожи головы. К таким, как объяснил Дорохов, относится аммиак, встречающийся в перманентных красках — он также может вызывать раздражение дыхательных путей и провоцировать сухость кожи.

«Парафенилендиамин и 4-метилпарабен, ароматические амины, придающие стойкость цвету, являются известными аллергенами и могут обладать канцерогенным действием, — предупредил эксперт. — Еще одним опасным веществом является лилиевый альдегид — химическое соединение, которое используется в качестве ароматизатора. Оно обладает высокой токсичностью и способно негативно влиять на репродуктивную систему, приводя к бесплодию и другим серьезным проблемам со здоровьем».

Химик рекомендовал выбирать качественные краски с минимальным содержанием аммиака и парабенов, стараться избегать опасных компонентов. Также он посоветовал не слишком часто красить волосы и по возможности сводить к минимуму контакт состава с кожей головы.

Ранее сообщалось, что в креме от прыщей популярного французского бренда La Roche-Posay нашли опасный канцероген бензол. Компания в срочном порядке отозвала всю партию косметического средства из торговых сетей.