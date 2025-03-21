Оперштаб прекращает публикацию еженедельных сводок по ковиду

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости ковидом, так как эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась. Об этом сообщается на сайте «Объясняем.рф», где с 2023 года публиковалась информация о ситуации с распространением ковида в России.
«Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 на портале “Объясняем.рф”. Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний», — говорится в публикации.
При этом подчеркивается, что Роспотребнадзор продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме.
Всего в разделе «Стопкоронавирус» на сайте «Объясняем.рф» с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года вышли 95 еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19, после прекращения публикаций раздел останется открытым.