Оперштаб прекращает публикацию еженедельных сводок по ковиду

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости ковидом, так как эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась. Об этом сообщается на сайте «Объясняем.рф», где с 2023 года публиковалась информация о ситуации с распространением ковида в России.