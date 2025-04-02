Оперная певица Нетребко выступит в Лондоне впервые с 2019 года

Как писал сайт KP.RU, до начала СВО Анна Нетребко блистала на лучших мировых оперных площадках. У певицы двойное гражданство — России и Австрии, что позволяло ей беспрепятственно перемещаться по миру. Тишину в соцсетях артистки о спецоперации на Западе поняли буквально: молчание — знак согласия, с ней разорвали контракты Метрополитен-опера и Баварская государственная опера. Нетребко, лишившись денег, спустя месяц после начала событий на Украине заявила, что «категорически осуждает» СВО, несет мир своим искусством и собирается возобновить гастроли по Европе. Также певица подчеркивала, что является налоговым резидентом в Австрии, встречалась с президентом России Владимиром Путиным всего несколько раз и «никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства РФ».