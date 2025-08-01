Оперировавшая во время землетрясения врач рассказала о реакции пациента

Во время землетрясения в Петропавловске-Камчатском в краевом онкологическом диспансере бригада врачей оперировала пациентку. Они не прервали работу, закончили операцию. Об этом стало известно из видео, на котором видно, как бригада из четверых человек держат инструменты и пациента на столе во время сильных толчков. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил наградить их.
Пациентке, рассказала РБК одна из двух врачей, попавших на видео, Любовь Цыплакова, было «лучше всех». «Ей сегодня сказали о том, что землетрясение было, и она спрашивает, а действительно было землетрясение во время операции? И кто-то над ней пошутил: “Да вы же спали, вам и приснилось”. Она — “Правда?” Ну, на самом деле, она уже знает, что было за ее трясение, ну, отнеслась с пониманием», — рассказала врач-онколог.
В момент первого толчка врачи уже час как оперировали, операцию шла к завершению, решили ее доделать, продолжила Любовь Цыплакова.
«Паники не было. Мы понимали, что опухоль уже удалена, и надо уже заканчивать операцию. Все уже было на стадии завершения, там оставалась полчаса работы», — сказала Цыплакова. По ее словам, «бригада сработала просто на ура».
Вот когда муравьи работают в муравейнике, они знают, какую палочку взять, и кто понесет ее. Так и у нас. Знали, кто будет что держать, кто за аппаратурой следить, кто за пациентом следить, — вспоминает она.
«Анестезиолог следил, как зеницу ока берег, чтобы ничего не прервалось в подаче лекарства, чтобы она дышала нормально, чтобы с оборудованием вся связь была, и чтобы оборудование еще работало», — рассказала Цыплакова.
Паники у врачей, по ее слова не было, им и раньше приходилось работать во время землетрясений, хотя ни одно из них не было такой силы, как нынешнее. Паника, говорит Цыплакова, появилась уже после операции, как «остаточное явление».
По словам Цыплаковой, предупреждений перед землетрясением не было, но в больнице периодически проходят инструктажи по тому, как нужно вести себя в чрезвычайных ситуациях. По диспансеру развешаны таблички, где написано «безопасное место».
— Как вы оперировали во время землетрясения?
— Работали, как обычно. С утра ничего не предвещало, никаких происшествий. Была плановая операция. Зашли в операционную, помылись, готовились. Начали работать. Работали. Вот, правда, всё было штатно. Через час с небольшим начались толчки.
Паники не было. Мы понимали, что опухоль уже удалена, и надо заканчивать операцию. Все уже было на стадии завершения, оставалось полчаса работы. Толчки и раньше бывали, но такой силы я не ощущала за все свои годы на Камчатке. Я здесь живу 29 лет. Мы работали раньше во время землетрясений. Но такие ощущения по силе и длительности — это было в первый раз.
— Никто не попытался убежать?
— У нас бригада сработала просто на ура. Когда муравьи работают в муравейнике, они знают, какую палочку взять, и кто понесет ее. Так и у нас. Знали, кто будет что держать, кто за аппаратурой следить, кто за пациентом следить.
— Паниковали?
Нет. После операции, может быть, была паника, как остаточное явление. Когда всё закончилось, я не засекала время, и я даже не видела сколько было по длительности это землетрясение. То ли три минуты, то ли две с половиной. Но мне показалось, что очень долго. Хотелось, чтобы оно уже закончилось, а оно всё не заканчивалось.
— Операция прошла хорошо?
— Да, когда основная масса этих толчков прошла, и остались только покачивающие движения, мы уже закончили операцию нормально. Мы приостановили только на время интенсивных толчков.
— Пациент, когда очнулся, как отреагировал?
— Ей сегодня сказали о том, что землетрясение было. И она спрашивает, а действительно было землетрясение во время операции. И кто-то над ней пошутил: «Да вы же спали, вам и приснилось». Она, «Правда?» Ну, на самом деле, она уже знает, что было землетрясение, отнеслась с пониманием. Ей было лучше всех, честное слово. Анестезиолог за ней следил, как зеницу ока берег, чтобы ничего не прервалось в подаче лекарства, чтобы она дышала нормально, чтобы с оборудованием вся связь была, и чтобы оборудование ещё работало.
— Сбоев не было?
— Нет, у нас ни свет не погас, ничего. Всё работало хорошо, как часики.
— Вам проводят инструктаж на случай землетрясений?
— Перед вчерашним ничего, конечно, такого не было, но у нас периодически проходят инструктажи по тому, как нужно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Ну, и если по диспансеру пройти, можно увидеть таблички, где написано «безопасное место».
По всему диспансеру, в любом отделении, есть небольшое безопасное место. Таблички вешают там, где несущая стена здания. Не там, где фанерные перегородки, а именно несущие. Во всех учреждениях, государственных, негосударственных, это обязательная вещь.
И как вести себя в чрезвычайных ситуациях тоже есть инструктажи. Чрезвычайные ситуации, конечно, включают землетрясение, потому что у нас сейсмоопасная зона.
—Я на стене видела табличку «Убежище № 24». А это для чего убежище?
— Тоже на случай чрезвычайных ситуаций, когда разрушительные бывают землетрясения. После землетрясения ночью многие люди ночевали во временных лагерях в городе, которые установил МЧС. Там палатки, питание — многие просто не захотели возвращаться в квартиры на высокие этажи, особенно с детьми.
Как сообщали в региональном филиале Геофизической службы РАН, землетрясение 30 июля было сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов привел данные по магнитуде 8,8 и добавил, что землетрясение стало самым сильным за время инструментального наблюдения. На побережье Авачинского залива объявлялась «безусловная тревога цунами».
Кроме того, о землетрясении магнитудой 7,9 в Северо-Курильске сообщал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В регионе тоже была объявлена угроза цунами.
В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушения произошли в здании детского сада № 15. Учреждение было на плановом ремонте, детей там не было. Пострадавших среди сотрудников нет.