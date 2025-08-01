Оперировавшая во время землетрясения врач рассказала о реакции пациента

— Ей сегодня сказали о том, что землетрясение было. И она спрашивает, а действительно было землетрясение во время операции. И кто-то над ней пошутил: «Да вы же спали, вам и приснилось». Она, «Правда?» Ну, на самом деле, она уже знает, что было землетрясение, отнеслась с пониманием. Ей было лучше всех, честное слово. Анестезиолог за ней следил, как зеницу ока берег, чтобы ничего не прервалось в подаче лекарства, чтобы она дышала нормально, чтобы с оборудованием вся связь была, и чтобы оборудование ещё работало.