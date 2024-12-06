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Оператор в Дагестане объяснил сбои в работе сайтов учениями РКН

Пользователи в Дагестане столкнулись с ограничениями в работе интернета. В соцсетях появились жалобы на то, что перестали открываться иностранные сайты, проблемы зафиксированы также в работе отдельных приложений и мессенджеров. Телекоммуникационная компания Ellco оперативно отреагировала на проблему, опубликовав в своем Telegram-канале уведомление для клиентов.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проводимыми учениями Роскомнадзора по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети Интернет сегодня с 16:00 наблюдаются ограничения в доступе к некоторым сайтам и сервисам (WhatsApp и др.). К сожалению, мы не можем повлиять на данную ситуацию. Предполагаемое время восстановления — 16:00 7.12.2024», — говорится в сообщении.

«В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети “Интернет” и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи», — сообщили «Ъ» в Роскомнадзоре.

«Задача учений — подтвердить готовность российской инфраструктуры сети “Интернет” обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия», — добавили в ведомстве.

Это не первый эксперимент, который проводится над пользователями сети в Дагестане и других регионах юга России. С октября в этой республике, а также в Ингушетии, Чечне и Ставропольском крае Telegram и запрещенные в России соцсети работают лишь при включенном VPN.