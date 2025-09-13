Операция «Снег»: как Сталин в 1941 году втянул США в конфликт с Японией, чтобы обезопасить СССР

После начала Великой Отечественной войны немцы добивались открытия второго фронта против СССР в лице Японии, которая тогда была союзницей Германии. В Токио рассматривали вопрос нападения на СССР, поскольку понимали, что основные силы Красной армии направлены к западным границам. Но в конечном итоге японцы так и не решились вступать в войну с Советским Союзом, а вместо этого атаковали американскую военную базу Перл-Харбор, чем спровоцировали США к активным боевым действиям.
«Об этой операции мало информации, но тем не менее имеющаяся информация позволяет судить о том, что эта операция прошла успешно. Дело в том, что Сталин опасался открытия второго фронта против СССР японцами. Им была поставлена задача перед нашей разведкой спровоцировать Японию на удар по американцам», — сказал Ромачев.
По его словам, советская разведка в то время имела серьезные каналы влияния на американский истеблишмент, чем она и воспользовалась.
«Был спровоцирован ряд заявлений американских политиков в сторону Японии. В частности, они требовали, чтобы Япония отказалась от своих милитаристских планов, чтобы она покинула Китай, а в то время уже была агрессия Японии против Китая. И эти заявления фактически спровоцировали Японию на удар по Перл-Харбору. И этот удар ввязал США в активную фазу военного конфликта против Японии», — пояснил эксперт.
Благодаря этому, по словам Ромачева, Советский Союз получил отсрочку и добился того, чтобы Токио не предпринимал никаких действий у восточных границ СССР, и избежал де-факто «удара в спину».
«В то время вся Советская армия была переброшена к западным границам, а восточные рубежи были откровенно слабы. Поэтому эта операция, которая получила название “Снег”, является одной из самых успешных», — заключил он.