Операция «Снег»: как Сталин в 1941 году втянул США в конфликт с Японией, чтобы обезопасить СССР

«Был спровоцирован ряд заявлений американских политиков в сторону Японии. В частности, они требовали, чтобы Япония отказалась от своих милитаристских планов, чтобы она покинула Китай, а в то время уже была агрессия Японии против Китая. И эти заявления фактически спровоцировали Японию на удар по Перл-Харбору. И этот удар ввязал США в активную фазу военного конфликта против Японии», — пояснил эксперт.