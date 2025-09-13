Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операция «Снег»: как Сталин в 1941 году втянул США в конфликт с Японией, чтобы обезопасить СССР

Советская разведка в 1941 году провела операцию «Снег», спровоцировав Японию к началу войны с США вместо нападения на СССР. Об этом в интервью ВФокусе Mail сообщил глава ЧРК «Р-Техно» Роман Ромачев.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

После начала Великой Отечественной войны немцы добивались открытия второго фронта против СССР в лице Японии, которая тогда была союзницей Германии. В Токио рассматривали вопрос нападения на СССР, поскольку понимали, что основные силы Красной армии направлены к западным границам. Но в конечном итоге японцы так и не решились вступать в войну с Советским Союзом, а вместо этого атаковали американскую военную базу Перл-Харбор, чем спровоцировали США к активным боевым действиям.

«Об этой операции мало информации, но тем не менее имеющаяся информация позволяет судить о том, что эта операция прошла успешно. Дело в том, что Сталин опасался открытия второго фронта против СССР японцами. Им была поставлена задача перед нашей разведкой спровоцировать Японию на удар по американцам», — сказал Ромачев.

По его словам, советская разведка в то время имела серьезные каналы влияния на американский истеблишмент, чем она и воспользовалась.

«Был спровоцирован ряд заявлений американских политиков в сторону Японии. В частности, они требовали, чтобы Япония отказалась от своих милитаристских планов, чтобы она покинула Китай, а в то время уже была агрессия Японии против Китая. И эти заявления фактически спровоцировали Японию на удар по Перл-Харбору. И этот удар ввязал США в активную фазу военного конфликта против Японии», — пояснил эксперт.

Источник: Российская газета

Благодаря этому, по словам Ромачева, Советский Союз получил отсрочку и добился того, чтобы Токио не предпринимал никаких действий у восточных границ СССР, и избежал де-факто «удара в спину».

«В то время вся Советская армия была переброшена к западным границам, а восточные рубежи были откровенно слабы. Поэтому эта операция, которая получила название “Снег”, является одной из самых успешных», — заключил он.