Операция «Колонизация»: как Трамп начал покорение ЛА и как реагирует мир

Страны против США
Президент соседней Колумбии Густаво Петро отреагировал одним из первых в мире, потребовав срочных заседаний ООН и ОАГ.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель также призвал мировую общественность незамедлительно осудить действия США.
«Куба требует срочной реакции мира на преступную атаку США на Венесуэлу», — написал он, охарактеризовав действия США как «жестокое нападение на нашу зону мира» и «государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против Нашей Америки».
Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что действия Вашингтона пересекают красную черту и создают опасный прецедент для всего мира. По его словам, такие действия возвращают регион к худшим временам внешнего вмешательства и угрожают его статусу зоны мира.
Удары США по Венесуэле нарушают международное право и серьезно угрожают стабильности в регионе в целом, говорится в заявлении МИД Мексики.
«Латинская Америка и Карибский бассейн — это зона мира, построенная на основе взаимного уважения, мирного урегулирования споров и запрета применения и угрозы применения силы», — подчеркнули в ведомстве, отметив, что американские удары явно нарушают статью 2 Устава ООН.
С осуждением американской агрессии выступили друзья Венесуэлы по всему миру. МИД России охарактеризовало произошедшее как «акт вооруженной агрессии».
«Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году», — говорится в заявлении ведомства. «А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне».
Пекин глубоко потрясен и решительно осуждает вопиющее применение силы США в отношении суверенного государства и действия против президента Венесуэлы, заявили в МИД Китая.
Категорически осудил действия США президент Белоруссии Александр Лукашенко.
МИД Ирана в своем заявлении сообщило, что Тегеран «решительно осуждает американскую военную атаку на Венесуэлу и вопиющее нарушение национального суверенитета и территориальной целостности страны».
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что Мадуро похитили в нарушение закона, но «он сам виноват», поскольку «захватив власть у венесуэльского народа и лишив его основных свобод».
Страны за США
Впрочем, нашлись и те, кто американскую агрессию поддержал. Это, весьма предсказуемо, сделал президент Аргентины Хавьер Милей, поприветствовавший действия Вашингтона словами: «Свобода наступает».
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что его страна поддерживает США и не признает легитимность Мадуро.
«Нелегитимным» назвала президента Венесуэлы и глава евродипломатии Кая Каллас, при этом цинично призвав «проявить сдержанность и соблюдать Устав ООН».
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поиронизировал над похищением Мадуро, заявив, что «с хорошим парнем этого не случилось бы».
А вот польский премьер Дональд Туск все же попытался изобразить «нейтральность», отметив, что массированные удары США по Венесуэле будут иметь последствия по всему миру.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала к «мирному и демократическому» переходу власти в соответствии с Уставом ООН. К «мирной передаче власти» в Венесуэле также призвал глава Евросовета Антониу Кошта. Точно так же МИД Испании призвал к «деэскалации, сдержанности и соблюдению международного права».
Пожалуй, наиболее беззубая реакция у МИД Германии — там на события в Венесуэле смотрят «с большой озабоченностью» и даже создали так называемый «кризисный штаб».
Большинство лидеров европейских стран пока молчат. Вот только премьер-министр Италии Джорджи Мелони поддержала Трампа, назвав действия США в Венесуэле оборонительными, направленными на противодействие гибридным атакам.
Премьер Британии Кир Стармер открещивается от действий Вашингтона, заявив, что его страна не принимала участия в операции, и добавил, что хочет поговорить с Дональдом Трампом, чтобы получить больше информации.
«Сначала я хочу установить факты. Я хочу поговорить с президентом Трампом. Я хочу поговорить с союзниками. Как я уже говорил, я могу совершенно ясно заявить, что мы не были в этом замешаны», — заявил он.
Оно и понятно. Мир еще помнит, как Лондон был единственным, кто поддержал агрессию США против Ирака. Позориться поддержкой новой агрессии, пусть и моральной, уже не хочется. Осудить нельзя, а промолчать — подозрительно. Надо хоть что-то сказать, хотя бы об отсутствии понимания, как реагировать.
Что же ООН?
Генеральный секретарь некогда самой авторитетной международной организации Антониу Гутерриш призвал стороны вступить в диалог на фоне операции США против Венесуэлы. То есть к диалогу преступника и его жертвы. Что и требовалось доказать — от ООН никто давно ничего не ждет. Совещание Совбеза-то, наверняка, в итоге созовут, только что это изменит?
Ничего. И ничто не изменит. Во всяком случае, для Мадуро. А для Венесуэлы? Западные СМИ ищут ответ.
«Теперь, когда президент Дональд Трамп арестовал лидера революционного социалистического правительства Венесуэлы, возникает вопрос: сможет ли выжить всё более жестокий режим, просуществовавший более четверти века?», — задается вопросом автор статьи в британской FT.
В свою очередь, американский канал CNN порассуждал о возможных сценариях развития событий. Первый вариант: власть переходит к вице-президенту Делси Родригес. Второй: власть возьмет оппозиция. Третий: власть в стране захватят военные.
Впрочем, сам Трамп, судя по всему, уже все решил за Венесуэлу. В ходе своей пресс-конференции он заявил, что США стремятся к «безопасному и справедливому» переходу власти в Венесуэле и будут управлять страной до этого, остановив свой выбор на вице-президенте Делси Родригес.
Также прозвучали заявления, что Вашингтон готов осуществить гораздо более крупную атаку на Венесуэлу. То есть мы находимся у истоков неоколонизации Латинской Америки Вашингтоном. Трамп уже грозит «обрушиться на террористические картели», в которые он будет, видимо, записывать всех, кто ему не нравится. Уже грозит президентам Кубы, Мексики и Колумбии. «То, что произошло с Мадуро, может произойти с кем угодно», — сказал он.
И, наконец, Трамп призвал не забывать о доктрине Монро и не подвергать сомнению лидерство США в западном полушарии. И это угроза всему миру, который уже как бы не является однополярным, который стремится строить более справедливое и прогрессивное общество. Именно это и пугает и возмущает Америку.
«Как сказал президент Трамп, наши противники должны видеть, что Америка может проецировать свою волю везде в любое время», — заявил министр обороны США Пит Хегсет. Порядок, основанный на правилах, или как там это у них называется?
«Мы очень серьезно относимся к установлению американского владычества в западном полушарии. Это относится к нашей безопасности, нашей свободе, нашему процветанию… Это подход “Америка выше всех”, — сказал Хегсет. Что-то это напоминает? Deutschland über alles, может?