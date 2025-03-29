Война спецслужб и операция «Аэродинамик»: как ЦРУ боролись с СССР руками украинцев

Начало операции Aerodynamic: бандеровцы против победителей
Уже в 1945 году США стали готовить диверсантов для засылки в СССР. Операция называлась «Аэродинамик» (AERODYNAMIC), но ее название несколько раз менялось. С военнопленными работали специалисты CIC — контрразведки США. Для этого они вели напряженную работу с уроженцами Украинской ССР в лагерях для перемещенных лиц, стараясь сохранить и завербовать членов батальона «Нахтигаль», ОУН и других националистов, которые бежали из советской зоны в американскую. Выбирать было из чего — в лагерях США находилось 250 000 уроженцев УССР.
В том же году в разработку CIC попал украинец Мыкола Лебедь, ранее бывший правой рукой Бандеры. Он пообещал в обмен на поддержку создать на Украине разветвленную шпионскую сеть националистов. В штаб Лебедя входили капеллан «Нахтигаля» Иван Гринбох и бандеровский пропагандист Мырослав Прокоп.
В том же году в Вене состоялся съезд украинских националистов, на который приехал и Бандера. Были ли на съезде представители англосаксов, история умалчивает, но факт остается фактом — все бандеровское подполье и его штаб — заграничный центр ОУН содержались и вооружались на деньги англосаксов. Одновременно с этим под контроль CIC были поставлены эмигрантские круги националистов.
ЦРУ и украинские националисты: плечом к плечу против Советов
После начала Холодной войны интерес США к бандеровцам вырос: шпионы забрасывались через границу самолетами, переходили ее пешком. На этой стороне их уже встречало законспирированное подполье. В задачи бандитов входило не только «кошмарить» население, но и сообщать сведения о демобилизации, воинских частях, военных заводах, складах с оружием, совершать теракты.
Согласно оперативной справке ЦРУ в декабре 1946 года бандеровцы совершили два крупных теракта. Они взорвали Корсунь-Шевченковскую ГЭС и электростанцию во Львове. Причем подрыв плотины ГЭС привел к затоплению больших территорий и жертвам среди населения. В СССР об этих терактах ничего не сообщалось.
Вплоть до 1953-го года ЦРУ ставило перед собой задачу поддержки вооруженных банд на территории Украины. Когда стало ясно, что тактика не принесла результатов, началась вторая часть операции. ЦРУ перешло к поддержке националистических движений и диссидентов УССР.
Управление печатало националистические журналы и книги, содержало радио, финансировало поддержку отношений украинцев с родней на Западе. Этот этап не прекращался до 1991-го года и был признан успешным. Денег не жалели — например, с 1978 по 1982 год на поддержку бандеровцам выделили около 1400 000 долларов.
Операция ЦРУ «Пролог»: пропаганда русофобии и национализма
Пропагандистскую часть операции американцы назвали «Пролог». Играли в долгую. К этому времени лидеры украинских националистов уже были уничтожены. Поэтому они перевезли в США уцелевшего Лебедя, создали у себя украинскую диаспору, стали поддерживать и развивать националистов: писателей, поэтов и журналистов.
Сначала «Прологом» называлось небольшое издательство, но вскоре оно развилось в целую корпорацию с филиалами в Европе. В Мюнхене сотнями тысяч издавались газеты и журналы, а в Афинах заработало радио, вещавшее на территорию Украинской ССР.
ЦРУ использовало любую возможность для пропаганды: на территории УССР разбрасывались сотни тысяч листовок и памфлетов, по почте рассылались книги, газеты и журналы, печатающиеся миллионными тиражами. Только в 1957-м году в эфир вышли 1200 радиопрограмм, порочащих советский строй и пропагандирующих русофобию и национализм.
В 1960-м году украинский националист и агент ЦРУ Анатолий Каминский создал в Европе и в США целую сеть агентов, которые наводили контакты с украинцами в СССР и вербовали их в поездках за рубежом. К концу XX века «Пролог» стал реальной силой, способной активно воздействовать на всё население Украины.
Операция «Украина», как США собирались поднять на Украине восстание
Но не надо думать, что США отказались от войны. К 1957-му году в Пентагоне была разработана еще одна операция под названием «Украина». Американская разведка считала, что на Украине достаточно националистов, способных поднять восстание и поддержать высадившихся американских пехотинцев. Расчеты базировались на том факте, что УССР была единственной республикой, население которой активно поддерживало нацистов. Ставку делали на русофобские регионы: Сумскую, Полтавскую, Черниговскую области, Запорожье, Павлоград, Днепропетровск, часть Кировоградской и Винницкой областей; Волынь, Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.
Русскими и просоветскими регионами считались весь восток Украины и Крым. Поэтому высадка десанта планировалась в Карпатах, во Львове и в Волыни. Здесь можно было захватить промышленные центры и железнодорожные узлы, и, опираясь на поддержку бандеровцев, атаковать восток страны.
Одновременно с операцией «Украина» Пентагон разрабатывал операцию «Дропшот», в соответствии с которой США собирались сбросить на СССР 300 ядерных бомб и уничтожить промышленность страны.
Помешать им смогли только недостаток разведданных и опасения, что Москва нанесет ответный удар по Вашингтону.
Ответ ЦРУ от советских спецслужб. Операция «Звено»
Пока ЦРУ делало ставку на активные боевые действия, КГБ СССР эффективно противостояло разведке США. Советские офицеры требовали допуска в американские лагеря для военнопленных, разъясняли ситуацию, призывали вернуться к мирной жизни дома. Одновременно велась разработка бандеровского подполья, агенты внедрялись в зарубежные организации УПА.
Очень удачной была признана операция «Звено» когда МГБ затеяло с бандеровцами радиоигру, в результате которой советские спецслужбы пачками встречали на границе западных шпионов. На Украине действовали отряды лже-бандеровцев, от которых ЦРУ узнавало то о взрывах ГЭС, то о тысячах убитых советских солдат.
Доходило и до курьезов, когда высланные из США бандеровцам деньги получили в МГБ. Собственно, сам переход ЦРУ от боевых действий к пропаганде был обусловлен деятельностью советских спецслужб, нейтрализовавших западное подполье. А в 1954-м году КГБ удалось расколоть западное сообщество украинских националистов, в результате чего британцы прекратили поддержку Степана Бандеры, а ЦРУ перешло к «Прологу». Увы, противостоять западной пропаганде в СССР не смогли.
Майя Новик