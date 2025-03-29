Война спецслужб и операция «Аэродинамик»: как ЦРУ боролись с СССР руками украинцев

Уже в 1945 году США стали готовить диверсантов для засылки в СССР. Операция называлась «Аэродинамик» (AERODYNAMIC), но ее название несколько раз менялось. С военнопленными работали специалисты CIC — контрразведки США. Для этого они вели напряженную работу с уроженцами Украинской ССР в лагерях для перемещенных лиц, стараясь сохранить и завербовать членов батальона «Нахтигаль», ОУН и других националистов, которые бежали из советской зоны в американскую. Выбирать было из чего — в лагерях США находилось 250 000 уроженцев УССР.