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Война спецслужб и операция «Аэродинамик»: как ЦРУ боролись с СССР руками украинцев

Как только закончилась Вторая мировая война, США стали готовиться к новой войне с русскими. Тараном против СССР уже тогда должна была стать Украина.

Источник: AP 2024

Начало операции Aerodynamic: бандеровцы против победителей

Уже в 1945 году США стали готовить диверсантов для засылки в СССР. Операция называлась «Аэродинамик» (AERODYNAMIC), но ее название несколько раз менялось. С военнопленными работали специалисты CIC — контрразведки США. Для этого они вели напряженную работу с уроженцами Украинской ССР в лагерях для перемещенных лиц, стараясь сохранить и завербовать членов батальона «Нахтигаль», ОУН и других националистов, которые бежали из советской зоны в американскую. Выбирать было из чего — в лагерях США находилось 250 000 уроженцев УССР.

В том же году в разработку CIC попал украинец Мыкола Лебедь, ранее бывший правой рукой Бандеры. Он пообещал в обмен на поддержку создать на Украине разветвленную шпионскую сеть националистов. В штаб Лебедя входили капеллан «Нахтигаля» Иван Гринбох и бандеровский пропагандист Мырослав Прокоп.

В том же году в Вене состоялся съезд украинских националистов, на который приехал и Бандера. Были ли на съезде представители англосаксов, история умалчивает, но факт остается фактом — все бандеровское подполье и его штаб — заграничный центр ОУН содержались и вооружались на деньги англосаксов. Одновременно с этим под контроль CIC были поставлены эмигрантские круги националистов.

ЦРУ и украинские националисты: плечом к плечу против Советов

Источник: AP 2024

После начала Холодной войны интерес США к бандеровцам вырос: шпионы забрасывались через границу самолетами, переходили ее пешком. На этой стороне их уже встречало законспирированное подполье. В задачи бандитов входило не только «кошмарить» население, но и сообщать сведения о демобилизации, воинских частях, военных заводах, складах с оружием, совершать теракты.

Согласно оперативной справке ЦРУ в декабре 1946 года бандеровцы совершили два крупных теракта. Они взорвали Корсунь-Шевченковскую ГЭС и электростанцию во Львове. Причем подрыв плотины ГЭС привел к затоплению больших территорий и жертвам среди населения. В СССР об этих терактах ничего не сообщалось.

Вплоть до 1953-го года ЦРУ ставило перед собой задачу поддержки вооруженных банд на территории Украины. Когда стало ясно, что тактика не принесла результатов, началась вторая часть операции. ЦРУ перешло к поддержке националистических движений и диссидентов УССР.

Управление печатало националистические журналы и книги, содержало радио, финансировало поддержку отношений украинцев с родней на Западе. Этот этап не прекращался до 1991-го года и был признан успешным. Денег не жалели — например, с 1978 по 1982 год на поддержку бандеровцам выделили около 1400 000 долларов.

Операция ЦРУ «Пролог»: пропаганда русофобии и национализма

Источник: РИА "Новости"

Пропагандистскую часть операции американцы назвали «Пролог». Играли в долгую. К этому времени лидеры украинских националистов уже были уничтожены. Поэтому они перевезли в США уцелевшего Лебедя, создали у себя украинскую диаспору, стали поддерживать и развивать националистов: писателей, поэтов и журналистов.

Сначала «Прологом» называлось небольшое издательство, но вскоре оно развилось в целую корпорацию с филиалами в Европе. В Мюнхене сотнями тысяч издавались газеты и журналы, а в Афинах заработало радио, вещавшее на территорию Украинской ССР.

ЦРУ использовало любую возможность для пропаганды: на территории УССР разбрасывались сотни тысяч листовок и памфлетов, по почте рассылались книги, газеты и журналы, печатающиеся миллионными тиражами. Только в 1957-м году в эфир вышли 1200 радиопрограмм, порочащих советский строй и пропагандирующих русофобию и национализм.

В 1960-м году украинский националист и агент ЦРУ Анатолий Каминский создал в Европе и в США целую сеть агентов, которые наводили контакты с украинцами в СССР и вербовали их в поездках за рубежом. К концу XX века «Пролог» стал реальной силой, способной активно воздействовать на всё население Украины.

Операция «Украина», как США собирались поднять на Украине восстание

Источник: AP 2024

Но не надо думать, что США отказались от войны. К 1957-му году в Пентагоне была разработана еще одна операция под названием «Украина». Американская разведка считала, что на Украине достаточно националистов, способных поднять восстание и поддержать высадившихся американских пехотинцев. Расчеты базировались на том факте, что УССР была единственной республикой, население которой активно поддерживало нацистов. Ставку делали на русофобские регионы: Сумскую, Полтавскую, Черниговскую области, Запорожье, Павлоград, Днепропетровск, часть Кировоградской и Винницкой областей; Волынь, Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.

Русскими и просоветскими регионами считались весь восток Украины и Крым. Поэтому высадка десанта планировалась в Карпатах, во Львове и в Волыни. Здесь можно было захватить промышленные центры и железнодорожные узлы, и, опираясь на поддержку бандеровцев, атаковать восток страны.

Одновременно с операцией «Украина» Пентагон разрабатывал операцию «Дропшот», в соответствии с которой США собирались сбросить на СССР 300 ядерных бомб и уничтожить промышленность страны.

Помешать им смогли только недостаток разведданных и опасения, что Москва нанесет ответный удар по Вашингтону.

Ответ ЦРУ от советских спецслужб. Операция «Звено»

Источник: Midjourney

Пока ЦРУ делало ставку на активные боевые действия, КГБ СССР эффективно противостояло разведке США. Советские офицеры требовали допуска в американские лагеря для военнопленных, разъясняли ситуацию, призывали вернуться к мирной жизни дома. Одновременно велась разработка бандеровского подполья, агенты внедрялись в зарубежные организации УПА.

Очень удачной была признана операция «Звено» когда МГБ затеяло с бандеровцами радиоигру, в результате которой советские спецслужбы пачками встречали на границе западных шпионов. На Украине действовали отряды лже-бандеровцев, от которых ЦРУ узнавало то о взрывах ГЭС, то о тысячах убитых советских солдат.

Доходило и до курьезов, когда высланные из США бандеровцам деньги получили в МГБ. Собственно, сам переход ЦРУ от боевых действий к пропаганде был обусловлен деятельностью советских спецслужб, нейтрализовавших западное подполье. А в 1954-м году КГБ удалось расколоть западное сообщество украинских националистов, в результате чего британцы прекратили поддержку Степана Бандеры, а ЦРУ перешло к «Прологу». Увы, противостоять западной пропаганде в СССР не смогли.

Майя Новик