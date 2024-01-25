Opera заплатит любителю посидеть в интернете $10 тыс. за неделю работы

Opera разместила на своем сайте необычную вакансию для любителей сидеть в интернете — зарплата составляет $10 тыс. за неделю. В пересчете на рубли по актуальному курсу это более 880 тыс. Норвежский интернет-браузер продвигает новую функцию Tab Islands и стремится увеличить долю на рынке интернет-браузеров, которая в настоящее время составляет чуть менее 3%, пишет издание Tech News Space.

Компания ищет человека, который готов провести неделю на уединенном острове Бьярнарей в Исландии, занимаясь только серфингом в интернете. Приводится история вымышленного персонажа Валгардур Хлёдверссона, который якобы живет на острове и работает удаленно, помогая разработчикам Opera. По сценарию, мужчина уходит в отпуск на семь дней.

«В течение семи лет Валгардур Хлёдверссон уединялся на Бьярнарей — заброшенном вулканическом острове у побережья Исландии — изучая, как привнести скандинавский уют в просмотр сайтов. Теперь он собирается провести недельный отпуск в своем другом отдаленном домике, а Opera ищет ему временную замену!» — сказано в блоге компании.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку на официальном сайте Opera до 25 февраля. Претендент, чью заявку признают самой креативной, получит билет до Рейкьявика, трансфер до острова, $10 тыс. за неделю работы, крекеры и рыбий жир в придачу. Как это будет выглядеть, компания с юмором показала в видеоролике. На кадрах тот самый остров, тот самый гуру — добродушный бородатый мужчина в видавшем виды свитере, потрясающей красоты и пейзажи и неизменный ноутбук с открытым браузером Opera.

Бьярнарей — крошечный вулканический остров в Атлантическом океане у берегов Исландии. Входит в состав архипелага Вестманнаэйяр. Площадь острова всего 32 га, на нем находится один жилой дом и сведений о постоянном проживании там людей нет. Предполагается, что это охотничий домик, в котором временно размещаются фотографы, прилетающие сюда на вертолете для съемок во время сезона размножения буревестников.

И вертолет, и буревестники — в ролике тоже есть.

Выбор острова в качестве места для проживания не случаен. В рамках своей маркетинговой кампании Opera продвигает одно из новых дополнений к функциональности браузера: острова вкладок (Tab Islands). Опция позволяет группировать вкладки с использованием цветовой кодировкой, что удобно для тех, кто хочет держать открытыми десятки или сотни вкладок, пояснил Tech News Space.

Ранее в Москве открылась вакансия «менеджер-умничка». Работодатель сообщил, что готов взять на работу сотрудника без опыта, при этом предложили зарплату до 270 тыс. руб. Потенциальному сотруднику пообещали работу разъездного характера в пределах Москвы. От специалиста, в свою очередь, работодатель требует пунктуальности, умения планировать свое время, а также хорошего настроения.

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