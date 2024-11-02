Опасный сезон. Врач объяснила, почему осенью растет число больных пневмонией

Скученность людей растет в разных коллективах, потому что люди выходят на работу, из отпуска, а тесный коллектив — всегда источник любой респираторной вирусной инфекции. И важно отметить, что вспышка — аналог роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. И в том числе, конечно же, увеличивается риск развития на этом фоне пневмонии. Пневмония очень часто является именно осложнением острой респираторной вирусной инфекции, которая активируется именно в осенне-зимний период вирусной инфекции. То есть создается определенный субстрат для более высокой вероятности развития пневмонии.