Опасный отдых. Что нужно проверить, вернувшись из отпуска

Какие болезни чаще обостряются на море в жарком климате? Об этом aif.ru рассказала заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории клиники Атлас Ольга Александрова.
Сердечно-сосудистые заболевания
Пациентам с сердечными недугами летом рекомендуется отдыхать в привычном климате, оптимально — в средней полосе России. Тем, кому хочется на море, врачи предлагают дождаться «бархатного сезона». Резкая смена климата, жара, высокая влажность создают повышенную нагрузку на сердце и сосуды, могут привести к нарушению ритма и гипертоническому кризу, а потеря жидкости чревата загустением крови, что не только дополнительно ухудшает самочувствие, но и создает риск тромбообразования.
Как восстановиться?
Нередко врачебная помощь пациентам с ССЗ требуется уже на отдыхе. Обычно возвращение в родной климат уже благотворно влияет на человека. Нередко состояние пациентов ухудшается и из-за того, что они устраивают себе «лекарственный отпуск» — самовольно перестают принимать лекарства в надежде, что море все поправит. Возобновление приема препаратов и коррекция медикаментозной терапии, которую проводит лечащий врач, улучшает самочувствие.
Болезни желудочно-кишечного тракта
Одно из условий нормального самочувствия пациентов с проблемами ЖКТ — соблюдение диеты, которой в отпуске бывает придерживаться крайне сложно. Ведь всем хочется порадовать себя сезонными фруктами, морепродуктами и местными деликатесами. К тому же в первую неделю отпуска часть людей настигает «диарея путешественников» (ее симптомы — частый стул, тошнота, изжога и боли в верхней части живота), которая возникает в том числе и из-за непривычной пищи и нового состава питьевой воды.
Еще одна отпускная напасть — кишечные инфекции, которые можно подхватить, нарушив правила гигиены или случайно заглотнув морской воды. Все это не только вызывает расстройство пищеварения, но и может спровоцировать обострение основного заболевания.
На отдыхе не стоит слишком увлекаться экзотическими продуктами, особенно это касается различных морепродуктов и фруктов. Такие блюда могут вызвать расстройство пищеварения, которое скажется на состоянии хронического больного и может спровоцировать обострение основной болезни.
Как восстановиться?
Болезни желудочно-кишечного тракта требуют незамедлительного внимания, поэтому лечение придется начинать еще в отпуске после согласования с врачом. По возвращении для нормализации состояния потребуется соблюдение щадящей диеты и режима питания, употребление ферментированных продуктов (кефира, йогурта
Болезни почек
Пациентам с воспалительными заболеваниями почек не рекомендуется злоупотреблять морскими купаниями даже в теплой воде, поскольку переохлаждение может вызвать активацию микробной флоры и привести к обострению заболевания. Поэтому допустимое время купания даже в теплой воде не должно превышать 10−15 минут. В жару в организме усиливается образование токсичных веществ. Поэтому может привести к ухудшению состояния пациентов с гломерулонефритом.
Пациентам с почечной патологией после возвращения желательно сдать общий анализ мочи (чтобы убедится в отсутствии обострения), а при его наличии — потребуется соблюдение диеты (сокращение мясной пищи, отказ от соленых, жареных и копченых продуктов и сведение к минимуму употребления соли, исключение кофе, крепкого чая и алкоголя). Рекомендовано больше пить (минеральная вода, травяные отвары). Кофе, крепкий чай и алкоголь исключаются.
Кожные заболевания
Лето считается благоприятным сезоном для атопического дерматита, экземы, псориаза — в это время либо состояние пациентов стабилизируется, либо проявления болезни полностью исчезают.
При этом агрессивное солнце — главный провокатор меланомы (злокачественной опухоли — одного из самых агрессивных онкологических заболеваний) и фотостарения кожи (повреждение кожи, которое проявляется сухостью, гиперпигментацией, грубым кожным рисунком).
Поэтому после отпуска рекомендуется посетить онколога-дерматолога (он проведет осмотр с помощью дерматоскопа — прибора для осмотра разных слоев кожи). В обязательном порядке визит к врачу необходим людям с большим количеством родинок (это один из факторов риска меланомы). Убрать признаки фотостарения поможет косметолог с помощью пилинга, биоревитализации и других уходовых процедур.
Гинекологические проблемы и нехорошие болезни
Резкая смена климата, загар и тепловые процедуры могут вызвать изменение гормонального фона, а это в свою очередь — спровоцировать появление, рост и перерождение таких заболеваний как миома, эндометриоз, кисты и опухоли яичников. Выявить их поможет гинеколог (во время осмотра, УЗИ органов малого таза и цитологических исследований).
При наличии хронических воспалительных заболеваниях крайне нежелательно переохлаждение, которое может вызвать их обострение. Поэтому дамам с такими проблемами следует избегать продолжительных купаний, после них — сразу менять купальник. При возникновении болей внизу живота, дискомфорте во время близости нужно обратиться к врачу и сдать мазок на микрофлору.
Если вас в отпуске настиг курортный роман — не забудьте после возвращения сдать анализ на заболевания, передающиеся половым путем. Избавиться от них можно гораздо быстрее и успешнее, чем от остальных болезней. Главное — вовремя их выявить и немедленно пролечить.