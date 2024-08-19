Опасный отдых. Что нужно проверить, вернувшись из отпуска

Одно из условий нормального самочувствия пациентов с проблемами ЖКТ — соблюдение диеты, которой в отпуске бывает придерживаться крайне сложно. Ведь всем хочется порадовать себя сезонными фруктами, морепродуктами и местными деликатесами. К тому же в первую неделю отпуска часть людей настигает «диарея путешественников» (ее симптомы — частый стул, тошнота, изжога и боли в верхней части живота), которая возникает в том числе и из-за непривычной пищи и нового состава питьевой воды.