Опасный и агрессивный: кто такой «штрих» и когда уместно это слово

Среди молодежи можно часто услышать слово «штрих», когда речь заходит о представителях мужского пола. Что означает этот термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».
Кто такой «штрих»
Изначально слово «штрих» появилось в блатном жаргоне, а в 1990-х перекочевало в «пацанскую» лексику. Однако в последнее время в трендах среди девушек в социальных сетях распространилась классификация парней со сленговыми названиями. Так появились «тюбик», «масик», «чечик» и «скуф». Во время обсуждения появился еще один тип — «штрих».
Так называют опасных парней, которые могут применять психическое и физическое насилие. Они часто имеют вредные привычки, могут быть связаны с криминалом и бывают агрессивными. Такой типаж часто ведет себя вызывающе, с ним, как правило, не получается построить долгосрочные отношения.
Когда уместно слово «штрих»
При употреблении этого слова важно понимать, чем отличается «штрих» от остальных типажей. Также стоит учитывать, что этот термин в основном имеет негативный смысл: если так назвать парня, который не является агрессивным, не связан с криминалом и не склонен к насилию, то это может его оскорбить. Слово является сленговым и используется в разговорной речи.
Примеры употребления слова «штрих»
«Она встречается с каким-то штрихом с криминальным прошлым»;
«Этот штрих запер ее дома, кричал и угрожал»;
«Как вызывающе ведет себя этот парень! Штрих какой-то».