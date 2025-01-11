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Опасный и агрессивный: кто такой «штрих» и когда уместно это слово

Среди молодежи можно часто услышать слово «штрих», когда речь заходит о представителях мужского пола. Что означает этот термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

Источник: Создано с помощью ИИ

Среди молодежи можно часто услышать слово «штрих», когда речь заходит о представителях мужского пола. Что означает этот термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

Кто такой «штрих»

Изначально слово «штрих» появилось в блатном жаргоне, а в 1990-х перекочевало в «пацанскую» лексику. Однако в последнее время в трендах среди девушек в социальных сетях распространилась классификация парней со сленговыми названиями. Так появились «тюбик», «масик», «чечик» и «скуф». Во время обсуждения появился еще один тип — «штрих».

Так называют опасных парней, которые могут применять психическое и физическое насилие. Они часто имеют вредные привычки, могут быть связаны с криминалом и бывают агрессивными. Такой типаж часто ведет себя вызывающе, с ним, как правило, не получается построить долгосрочные отношения.

Когда уместно слово «штрих»

При употреблении этого слова важно понимать, чем отличается «штрих» от остальных типажей. Также стоит учитывать, что этот термин в основном имеет негативный смысл: если так назвать парня, который не является агрессивным, не связан с криминалом и не склонен к насилию, то это может его оскорбить. Слово является сленговым и используется в разговорной речи.

Примеры употребления слова «штрих»

«Она встречается с каким-то штрихом с криминальным прошлым»;

«Этот штрих запер ее дома, кричал и угрожал»;

«Как вызывающе ведет себя этот парень! Штрих какой-то».