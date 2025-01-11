Опасный и агрессивный: кто такой «штрих» и когда уместно это слово

При употреблении этого слова важно понимать, чем отличается «штрих» от остальных типажей. Также стоит учитывать, что этот термин в основном имеет негативный смысл: если так назвать парня, который не является агрессивным, не связан с криминалом и не склонен к насилию, то это может его оскорбить. Слово является сленговым и используется в разговорной речи.