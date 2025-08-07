Опасный глоток: как туристы травятся на юге паленым алкоголем

Смертельная экзотика
В Сириусе в начале августа 2025 года произошло массовое отравление туристов суррогатной чачей, купленной на рынке «БаZар», или «Казачий» рынок. По текущей информации, минимум восемь человек пострадали. Как установило следствие, большинство из них приобрели чачу у одной и той же женщины, которая торгует на рынке больше 20 лет.
По информации «Рен-ТВ», от алкоголя, купленного на рынке в Сириусе, погибла целая семья. Сын одной из скончавшихся от отравления женщин рассказал телеканалу, что к его маме в Сочи приехали родственники из Подмосковья: мать, брат и его жена. Они решили отдохнуть на природе и по пути заехали на рынок, где купили чачу. Такая же судьба постигла семейную пару Дарью и Максима из Комсомольска-на-Амуре. После употребления чачи молодым людям стало плохо, Дарья скончалась в дороге, Максим был госпитализирован в тяжелом состоянии, а позже умер. У супругов остались две дочери — 13 и 4 лет. Также погибли две туристки из Челябинска, у одной из них было две дочери. Девушки увезли напиток с собой домой в качестве сувенира. В крови у погибших обнаружили тот же метанол. Мужчина с женой купили на рынке вино. Известно о еще одной паре местных жителей. Женщину спасло только то, что она выпила всего бокал — ее партнер погиб.
Правоохранительные органы задержали двух продавщиц рынка, которые, по предварительным данным, реализовывали самодельный алкоголь домашнего производства. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве и продаже опасной продукции. Максимальное наказание по ней составляет от 6 до 10 лет в зависимости от тяжести последствий. Следователи выясняют происхождение и полный круг причастных к изготовлению и реализации отравляющего алкоголя.
«Крепкие напитки с рук покупать нельзя. В России объемы производства метилового спирта, вызывающего смертельное отравление, в 20 раз превышают этиловый. Всего 30 граммов метанола достаточно, чтобы убить взрослого человека», — заявил ВФокусе Mail Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей.
По его словам, симптомы отравления метанолом схожи с похмельем, но наступают спустя часы, когда спасти пострадавших уже невозможно. Отличить смертельный спирт от безопасного без анализа нельзя — ни по вкусу, ни по запаху.
Нелегальная торговля
«На рынках торговля алкоголем запрещена, даже легальным. Без лицензии продавцы предлагают фальсификат, часто замещая этиловый спирт дешевым метанолом, который стоит от 15 рублей за килограмм», — подчеркнул Шапкин. Метанол используется в стеклоомывателях и других технических жидкостях, но бутлегеры нередко выдают его за пищевой спирт, привлекая туристов «домашней» экзотикой. В курортных зонах, где виноград общедоступен, спрос на такие напитки растет, а контроль за качеством отсутствует.
Эксперт напомнил, что с 2024 года полиция лишена полномочий по контролю за рынками, а Роспотребнадзор ограничен мораторием на проверки. В регионах, где нет соглашений с Росгвардией, надзор практически отсутствует, что делает стихийные рынки зоной риска.
«Курортные зоны требуют усиленной работы по информированию туристов, — считает Шапкин. — Люди видят виноград и верят в “натуральность” местных напитков, не подозревая о фальсификате». По его мнению, нужны кампании, объясняющие риски покупки алкоголя в несанкционированных местах.
