Опасный глоток: как туристы травятся на юге паленым алкоголем

По информации «Рен-ТВ», от алкоголя, купленного на рынке в Сириусе, погибла целая семья. Сын одной из скончавшихся от отравления женщин рассказал телеканалу, что к его маме в Сочи приехали родственники из Подмосковья: мать, брат и его жена. Они решили отдохнуть на природе и по пути заехали на рынок, где купили чачу. Такая же судьба постигла семейную пару Дарью и Максима из Комсомольска-на-Амуре. После употребления чачи молодым людям стало плохо, Дарья скончалась в дороге, Максим был госпитализирован в тяжелом состоянии, а позже умер. У супругов остались две дочери — 13 и 4 лет. Также погибли две туристки из Челябинска, у одной из них было две дочери. Девушки увезли напиток с собой домой в качестве сувенира. В крови у погибших обнаружили тот же метанол. Мужчина с женой купили на рынке вино. Известно о еще одной паре местных жителей. Женщину спасло только то, что она выпила всего бокал — ее партнер погиб.