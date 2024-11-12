Опасные последствия. Остеопат назвал риски «синдрома салона красоты»

Причудливые феномены и синдромы подстерегаю людей буквально везде. Так, например, некоторые люди могут столкнуться с ухудшением своего состояния при таком простом действии, как запрокидывание головы назад. Такое, например, приходится делать в салоне красоты или парикмахерской при мытье головы перед стрижкой или смывании краски при окрашивании волос. Причем последствия могут быть достаточно серьезными и даже смертельно опасными. Называют такое состояние «синдромом салона красоты». В чем же его суть и чем он может грозить? Об том aif.ru рассказал Дмитрий Симкин, врач-остеопат, руководитель клиники остеопатии.