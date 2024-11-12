Опасные последствия. Остеопат назвал риски «синдрома салона красоты»

Причудливые феномены и синдромы подстерегаю людей буквально везде. Так, например, некоторые люди могут столкнуться с ухудшением своего состояния при таком простом действии, как запрокидывание головы назад. Такое, например, приходится делать в салоне красоты или парикмахерской при мытье головы перед стрижкой или смывании краски при окрашивании волос. Причем последствия могут быть достаточно серьезными и даже смертельно опасными. Называют такое состояние «синдромом салона красоты». В чем же его суть и чем он может грозить? Об том aif.ru рассказал Дмитрий Симкин, врач-остеопат, руководитель клиники остеопатии.
«Синдромом салона красоты» называют состояние, при котором человек не может свободно запрокидывать голову назад — как обычно делают при мытье головы в парикмахерских. Почему шея теряет подвижность, и какие осложнения бывают у проблемы?
Почему шея не сгибается назад
Такой синдром имеет три возможные причины. Первая — перенесенные ранее травмы шеи. Это могут быть повреждения, полученные при занятиях спортом или нырянии, а также родовые травмы. Они не всегда проявляют себя сразу, и могут приводить к неприятным последствиям даже спустя годы. Вторая возможная причина — хроническое напряжение в шее, которое формируется из-за длительного нахождения в неправильной позе. Например, когда человек вынужден работать за неправильно организованным или настроенным (не эргономичным) рабочим местом или постоянно «сидит» в телефоне с согнутой шеей.
Наконец, третьей и наиболее частой причиной является напряжение фасций (разновидность соединительной ткани), которые проходят через все тело человека. Проблема часто возникает в результате травм, хирургических вмешательств и воспалительных процессов в различных частях организма. Натянутые фасции создают сильное компенсаторное напряжение мышц шеи и заставляют ее «деревенеть». В этом случае синдром может сопровождаться появлением нелюбимого многими «вдовьего горбика».
Вопреки популярному заблуждению, проблема связана не с избытками жировых отложений, а с деформацией позвоночника. «Горбик» формируется при уплощении лордоза — естественного физиологического прогиба шейного отдела. Он постепенно выпрямляется и меняет направление в противоположную сторону и трансформируется в кифоз — выпуклый изгиб назад.
Чем опасен «синдром салона красоты»
Потеря подвижности в шее опасна сдавлением позвоночного канала и сужением межпозвонковых отверстий. Чаще всего при таком синдроме сжимаются нижние шейные позвонки, особенно их передняя часть. Ядро межпозвоночных дисков постепенно выталкивается назад, растягивает окружающее его волокнистое кольцо, суживает межпозвонковые отверстия и выступает в спинномозговой канал. Это приводит к сдавливанию нервных корешков и боли, которая может отдавать в другие части тела — руку, лопатку или верхние ребра. Сдавление спинного мозга приводит к его постепенной атрофии, как следствие — нарушению иннервации конечностей и внутренних органов.
Не менее коварным последствием является гипермобильность или излишняя подвижность среднешейного отдела. Она возникает компенсаторно — в ответ на блокировку подвижности в нижней и верхней частях шеи. Это провоцирует сжатие позвоночных артерий, а следом и снижение мозгового кровообращения. Риски здесь достаточно серьезные: от головокружений до ишемического инсульта.
Как восстановить подвижность шеи
Первая и главная ошибка — пытаться решить проблему самостоятельно. Будь то ролики с упражнениями из интернета, мануальная терапия или массаж, которые обещают «освобождение шеи».
Зачастую эти меры лишь усиливают и без того повышенную подвижность в среднем отделе, но никак не помогает «разгрузить» нижний. Как показывает практика, подавляющее большинство случаев «синдрома салона красоты» связаны с фасциальным натяжением в другие зоны. Так что лечение необходимо начинать с поиска очагов напряжения в теле и их устранения. Занимается этим врач-остеопат: находит и устраняет блокирующее шею натяжение. Воздействие при этом должно быть мягким, без резких движений, скручиваний или «хрустов» и начинаться точно не с шеи.
После устранения проблем с фасциями для закрепления результатов уже можно задействовать и массаж, и подобранный врачом комплекс упражнений. Также важна профилактика: продуманная эргономика пространства для работы и отдыха, правильная поддержка шеи во время сна. Подушка должна обеспечивать правильное положение шеи, а голова при работе за компьютером или телефоном находиться на одной оси с позвоночником.