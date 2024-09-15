Опасные клоны. Как отличить настоящее приложение банка от фейкового

Ранее СМИ сообщали о том, что в App Store появились фейковые приложения, которые маскируются под банковские продукты ВТБ и Тинькофф Банка (ВТБ — Rentfy и SysAdminer соответственно). Пользователи сообщают о том, что фальшивки выполнены в фирменных цветах банков. Однако в МВД России подчеркнули, что в App Store приложений этих банков нет, и призвали не скачивать фейковые программы.